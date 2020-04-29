Лавров обсудил с главой МИД Малайзии борьбу с коронавирусом

"Обсужден ряд актуальных двусторонних и международных тем, включая российско-малайзийское взаимодействие в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сотрудничество в рамках Восточноазиатских саммитов и АТЭС. Выражен обоюдный настрой на продвижение двусторонних отношений во всех областях", - говорится в сообщении.