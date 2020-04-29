Лавров обсудил с главой МИД Малайзии борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров по телефону обсудил с министром иностранных дел Малайзии Хишаммуддином Хуссейном взаимодействие двух стран в связи с пандемией коронавируса, говорится в сообщении МИД РФ.
"Обсужден ряд актуальных двусторонних и международных тем, включая российско-малайзийское взаимодействие в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сотрудничество в рамках Восточноазиатских саммитов и АТЭС. Выражен обоюдный настрой на продвижение двусторонних отношений во всех областях", - говорится в сообщении.
Лавров также пригласил своего коллегу из Малайзии посетить Россию с визитом в удобное время. Приглашение было принято, отметили в российском ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.