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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T16:22
https://ria.ru/20200429/1570753136.html
Врач рассказал, что происходит с легкими после заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/147939/13/1479391359_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_08870649d21f10b0af7af764ac25f5dd.jpg
РИА Новости

Врач рассказал, что происходит с легкими после заражения коронавирусом

15:51 29.04.2020 (обновлено: 16:22 29.04.2020)
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© Fotolia / rogerphotoВрачи
Врачи
© Fotolia / rogerphoto
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. У зараженных коронавирусом обычно воспаляются легкие, но пока не известно, восстанавливаются ли они после болезни окончательно, заявил пульмонолог Кирилл Зыков в эфире телеканала "Москва 24".
"Это очень активное воспаление, можно говорить, что это пневмония, можно говорить, что это пневмонит", — рассказал он.
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По словам специалиста, после болезни легкие теоретически могут быть затронуты какими-то остаточными явлениями. Окончательно это станет известно после того, как соответствующие данные представят зарубежные эксперты из стран, которые волна пандемии захлестнула раньше.
"Есть беспокойство относительно того, что могут быть значительные фиброзные изменения", — сказал Зыков.
По данным ВОЗ, а мире зафиксировали почти три миллиона случаев заражения коронавирусом, свыше 204 тысяч человек скончались. В России COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, от заболевания умерли 972 пациента, поправились 10 286.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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