Врач рассказал, что происходит с легкими после заражения коронавирусом

"Это очень активное воспаление, можно говорить, что это пневмония, можно говорить, что это пневмонит", — рассказал он.

По словам специалиста, после болезни легкие теоретически могут быть затронуты какими-то остаточными явлениями. Окончательно это станет известно после того, как соответствующие данные представят зарубежные эксперты из стран, которые волна пандемии захлестнула раньше.