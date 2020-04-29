2020-04-29T15:42
2020-04-29T15:42
https://ria.ru/20200429/1570752263.html
"Стена памяти": стихийный мемориал в честь медиков в Петербурге
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РИА Новости
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РИА Новости
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"Стена памяти": стихийный мемориал в честь медиков в Петербурге
В Петербурге появилась "Стена памяти". Она посвящена медикам, погибшим во время борьбы с коронавирусом. На табличках 9 имен. Автор идеи – местная жительница Ирина Маслова – призывает всех приносить цветы к мемориалу.
2020-04-29T15:42
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=37476280&type=mp4
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"Стена памяти": стихийный мемориал в честь медиков в Петербурге
В Петербурге появилась "Стена памяти". Она посвящена медикам, погибшим во время борьбы с коронавирусом. На табличках 9 имен. Автор идеи – местная жительница Ирина Маслова – призывает всех приносить цветы к мемориалу.