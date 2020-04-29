"Стена памяти": стихийный мемориал в честь медиков в Петербурге

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В Петербурге появилась "Стена памяти". Она посвящена медикам, погибшим во время борьбы с коронавирусом. На табличках 9 имен. Автор идеи – местная жительница Ирина Маслова – призывает всех приносить цветы к мемориалу.