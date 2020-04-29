Легойда прокомментировал решение о запрете в служении Кураева

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал решение о запрете протодиакона Андрея Кураева в служении законным и принятым "по совести".
Ранее патриарх Кирилл подписал соответствующий указ, временно запретив в служении Кураева "в связи с публичным оскорблением памяти" бывшего настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы, протоиерея Александра Агейкина, а также "учитывая предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы".
"По закону. И по совести", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Настоятель Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин скончался 21 апреля от осложнений из-за коронавируса.
Ранее многие видные представители духовенства выразили свои соболезнования в связи с кончиной Агейкина, дав ему высокую оценку как священнослужителю и просто как человеку. В частности, председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов заявил РИА Новости, что отец Александр был "достойнейшим служителем Церкви" и человеком "без какого-либо превозношения и апломба". Глава Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион со своей стороны отметил, что Агейкин многое сделал для укрепления связей РПЦ и РПЦЗ и "всегда тепло принимал представителей духовенства и мирян из Зарубежной Руси".
Оскорбление памяти покойного Агейкина очевидно стало последней каплей в череде "деяний" Кураева, на которые патриарху Кириллу, как поясняется в его указе, "поступали жалобы". В последние годы протодиакон позволял себе очень резкую критику РПЦ и ее священноначалия. В том числе и за то, что Церковь, по его мнению, поздно закрыла храмы для прихожан в условиях эпидемии коронавируса. Дальнейшую судьбу Кураева в РПЦ, согласно патриаршему указу, решит "епархиальный церковный суд".