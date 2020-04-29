В Свердловской области у 71 медработника выявили коронавирус

"По состоянию на сегодняшний день, у 71 медицинского работника – это и средний, и высший, и младший персонал – выявлено заболевание коронавирусной инфекцией в той или иной степени. Кто-то является носителем и нет "клиники", кто-то имеет какие-то симптомы. Часть из них выздоровела", - сказал Козловских.