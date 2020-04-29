В Свердловской области у 71 медработника выявили коронавирус

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апр - РИА Новости. Анализ на коронавирус показал положительный результат у 71 медицинского работника в Свердловской области, заявил в среду журналистам глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.
Ранее полпред в УрФО Николай Цуканов сообщил о 114 инфицированных COVID-19 пациентах и медработниках больницы №1 Екатеринбурга. На 22 апреля подтвержденные случаи COVID-19 также были выявлены у медперсонала и пациентов в екатеринбургских больницах №40, №20, №14 и в "Новой больнице", в Красноуфимской районной больнице и в Богдановичской ЦРБ. Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение из-за очагов заражения коронавирусом в городских больницах.
"По состоянию на сегодняшний день, у 71 медицинского работника – это и средний, и высший, и младший персонал – выявлено заболевание коронавирусной инфекцией в той или иной степени. Кто-то является носителем и нет "клиники", кто-то имеет какие-то симптомы. Часть из них выздоровела", - сказал Козловских.
На 29 апреля общее количество зараженных коронавирусом в Свердловской области достигло 629, из них 90 - за последние сутки. Врачи оценивают состояние 23 госпитализированных как тяжелое, 45 - средней тяжести, остальных - как удовлетворительное. Вылечились и были выписаны из больницы 115 человек. Посмертно COVID-19 был обнаружен у 54-летнего пациента из Красноуфимска, скончавшегося от пневмонии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.