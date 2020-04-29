В Португалии число заразившихся коронавирусом достигло 24505

Медицинские работники в защитных костюмах в Лиссабоне

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Медики Медики Португалии за сутки выявили 183 случая заражения коронавирусом , общее число заболевших возросло до 24 505, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным на 29 апреля, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 973 (25 человек за сутки). Число выздоровевших увеличилось на 81 человека, до 1470.

Наиболее сложная обстановка в северном регионе - 14 715 подтвержденных случаев заражения, из них умерли 556 человек.

Действие режима чрезвычайного положения продлено до 2 мая.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил накануне, что 3 мая страна постепенно начнет возвращаться к нормальному положению дел, однако окончание периода действия чрезвычайного положения не означает конца вспышки коронавируса в стране.