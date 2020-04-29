В Нижнем Новгороде привлекли к ответственности участников хоровода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Два участника массовых гуляний с хороводами на Красную горку в Нижнем Новгороде привлечены к ответственности за нарушение режима самоизоляции, сообщает пресс-служба областного ГУМВД.
Видео многолюдного праздника в Стригинском бору появилось в соцсетях вечером в воскресенье. Взрослые и дети в народных костюмах водят хороводы и поют. По данному факту полиция и СК организовали проверки.
"Двадцать восьмого апреля 2020 года в отдел полиции №1 по Нижнему Новгороду были доставлены двое граждан, которые, как было установлено в ходе проверки, являются участниками массового гуляния, состоявшегося 26 апреля на территории Стригинского бора. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Материалы направлены в суд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция устанавливает личности других участников события.
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