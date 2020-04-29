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75 лет Великой Победы
2020-04-29T16:13
https://ria.ru/20200429/1570751170.html
Берлин мог не пригласить российскую делегацию на 75-летие окончания войны
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_0:30:3132:1792_1036x0_80_0_0_806800c056456cfdd4b1d970d61bbb61.jpg
РИА Новости

Берлин мог не пригласить российскую делегацию на 75-летие окончания войны

15:28 29.04.2020 (обновлено: 16:13 29.04.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 29 апр — РИА Новости. Российскую делегацию, скорее всего, не приглашали на церемонию в память 75-летия окончания войны в Европе, заявила заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.
Отвечая на соответствующий вопрос на брифинге, она отметила, что ей нужно уточнить информацию, но она думает, что приглашения не было.
Восьмого мая президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Ангела Меркель, президенты бундестага, бундесрата и Конституционного суда возложат венки к центральному мемориалу памяти жертв войны и насилия в Берлине.
Штайнмайер выступит с речью, посвященной годовщине освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе.
Из-за пандемии коронавируса на церемонию пригласят ограниченное количество журналистов, уточнили в канцелярии президента ФРГ.
Акт о капитуляции вооруженных сил фашистской Германии подписали 8 мая 1945 года (9 мая по московскому времени) в берлинском районе Карлсхорст.
Письма с фронта 75 лет спустя. Читает Андрей Кончаловский, часть 3
29 апреля, 12:41Специальный проект
Письма с фронта 75 лет спустя. Читает Андрей Кончаловский, часть 3Голоса Войны. Письма с фронта 75 лет спустя. Специальный проект радио Sputnik. Из сборника "Тамбовцы на фронтах Второй мировой войны 1939-1945 гг.", Государственный архив социально-политической истории Тамбовской области.
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75 лет Великой ПобедыУльрике ДеммерФранк-Вальтер ШтайнмайерАнгела МеркельГерманияЕвропаБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
К сожалению не удивительно. С такой беззубой внешней политикой, об нас так и будут вытирать ноги. Гарант боится всего.
29 апреля, 15:35
Егор Новиков
17011164
8 мая - день побеждённых.
29 апреля, 15:36
Адам Ваксель
6420003
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