В Златоусте усилили контроль за соблюдением самоизоляции

На прошлой неделе сообщалось, что в горбольнице №1 Златоуста коронавирус был выявлен у 44 человек, среди которых врачи и пациенты. В пятницу, 24 апреля, губернатор области Алексей Текслер сообщил, что общее число заболевших в Златоусте увеличилось до 82. Массовое распространение инфекции стало следствием ошибок в медицинской помощи, сейчас больничный корпус, ставший очагом инфекции, закрыт на карантин. Позже количество заболевших увеличилось до 113, из них 63 – сотрудники больницы.

"В Златоусте усилена работа по контрою за соблюдением режима самоизоляции. На 4 въездах в город организованы посты ДПС, а между районами проводятся проверки на дорогах. Всего в Златоуст направлены 20 экипажей областного ГИБДД. Также определены дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции – контроль больных на дому не менее 2 раз в сутки, обязательная дезинфекция транспорта и мест проживания больных", - сказал он журналистам.

Так, по его словам, уже было выдано порядка 1000 постановлений Роспотребнадзора на обязательную самоизоляцию жителям Златоуста.

Кроме того, еще одной мерой недопущения распространения инфекции в городе станет введение масочного режима, но пока эта мера не носит обязательный характер, пояснил глава региона, добавив, что "пока это связано с дефицитом масок в аптеках". Текслер сообщил, что поручил направить в Златоуст дополнительный объем масок.

По данным губернатора, в Златоусте за сутки подтвердилось 32 диагноза COVID-19 - это результат масштабного тестирования. "Мы провели более 2 тысяч анализов, отработан не только второй, но и третий круг контактов. Еще раз прошли по первому кругу, который и дал большинство новых случаев. Важно было обеспечить многократную проверку", - сказал Текслер.

По данным минздрава региона, на утро 29 апреля в Челябинской области подтверждены 499 случаев заболевания COVID-19 (плюс 67 новых подтверждений ко вчерашнему дню), из них 23 человека в Магнитогорске и 32 – в Златоусте. В регионе умерли 4 человека, из них 3 - от основного заболевания (COVID-19 - сопутствующее). Режим обязательной самоизоляции в Челябинской области действует до 11 мая.