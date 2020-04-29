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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T15:26
https://ria.ru/20200429/1570751049.html
В Златоусте усилили контроль за соблюдением самоизоляции
https://cdn24.img.ria.ru/images/155535/50/1555355000_0:191:3072:1919_1036x0_80_0_0_072a1d6180b8fe649a6d19e1205824ff.jpg
РИА Новости

В Златоусте усилили контроль за соблюдением самоизоляции

15:26 29.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Текслер
Алексей Текслер
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Алексей Текслер. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 29 апр – РИА Новости. Власти усилили контроль за соблюдением в городе Златоуст Челябинской области режима самоизоляции после выявления очага по COVID-19 в местной больнице, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
На прошлой неделе сообщалось, что в горбольнице №1 Златоуста коронавирус был выявлен у 44 человек, среди которых врачи и пациенты. В пятницу, 24 апреля, губернатор области Алексей Текслер сообщил, что общее число заболевших в Златоусте увеличилось до 82. Массовое распространение инфекции стало следствием ошибок в медицинской помощи, сейчас больничный корпус, ставший очагом инфекции, закрыт на карантин. Позже количество заболевших увеличилось до 113, из них 63 – сотрудники больницы.
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"В Златоусте усилена работа по контрою за соблюдением режима самоизоляции. На 4 въездах в город организованы посты ДПС, а между районами проводятся проверки на дорогах. Всего в Златоуст направлены 20 экипажей областного ГИБДД. Также определены дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции – контроль больных на дому не менее 2 раз в сутки, обязательная дезинфекция транспорта и мест проживания больных", - сказал он журналистам.
Так, по его словам, уже было выдано порядка 1000 постановлений Роспотребнадзора на обязательную самоизоляцию жителям Златоуста.
Кроме того, еще одной мерой недопущения распространения инфекции в городе станет введение масочного режима, но пока эта мера не носит обязательный характер, пояснил глава региона, добавив, что "пока это связано с дефицитом масок в аптеках". Текслер сообщил, что поручил направить в Златоуст дополнительный объем масок.
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По данным губернатора, в Златоусте за сутки подтвердилось 32 диагноза COVID-19 - это результат масштабного тестирования. "Мы провели более 2 тысяч анализов, отработан не только второй, но и третий круг контактов. Еще раз прошли по первому кругу, который и дал большинство новых случаев. Важно было обеспечить многократную проверку", - сказал Текслер.
По данным минздрава региона, на утро 29 апреля в Челябинской области подтверждены 499 случаев заболевания COVID-19 (плюс 67 новых подтверждений ко вчерашнему дню), из них 23 человека в Магнитогорске и 32 – в Златоусте. В регионе умерли 4 человека, из них 3 - от основного заболевания (COVID-19 - сопутствующее). Режим обязательной самоизоляции в Челябинской области действует до 11 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлексей ТекслерЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МагнитогорскЗлатоустЧелябинская область
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