Минэнерго отметило ухудшение ситуации с платежами за энергоресурсы

"В течение первого квартала текущего года мы фиксировали стабильную ситуацию с платежной дисциплиной, но с начала апреля наблюдается снижение уровня оплаты потребителями за энергоресурсы - за электроэнергию, тепло и газ - в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Уровень оплаты с начала апреля за электроэнергию составил 88%, за тепловую энергию - 80% от оплаты, поступивший за аналогичный период прошлого года", – сказал Новак.