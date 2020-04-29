Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-29T15:25
https://ria.ru/20200429/1570751006.html
Минэнерго отметило ухудшение ситуации с платежами за энергоресурсы
https://cdn22.img.ria.ru/images/155242/46/1552424641_0:304:3079:2036_1036x0_80_0_0_5bf480546910647123148e532746fb91.jpg
РИА Новости

Минэнерго отметило ухудшение ситуации с платежами за энергоресурсы

15:25 29.04.2020
381
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Министр энергетики РФ Александр Новак . Архивное фото
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Минэнерго РФ отмечает ухудшение платежной дисциплины потребителей энергоресурсов: так, уровень оплаты потребляемой электроэнергии с начала апреля составляет 88%, а тепловой энергии – 80% от прошлогодних показателей, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на совещании по энергетике у президента России Владимира Путина.
"В течение первого квартала текущего года мы фиксировали стабильную ситуацию с платежной дисциплиной, но с начала апреля наблюдается снижение уровня оплаты потребителями за энергоресурсы - за электроэнергию, тепло и газ - в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Уровень оплаты с начала апреля за электроэнергию составил 88%, за тепловую энергию - 80% от оплаты, поступивший за аналогичный период прошлого года", – сказал Новак.
Конфорка газовой плиты
28 апреля, 12:26Распространение нового коронавируса
Россияне увеличили потребление газа из-за самоизоляции, заявил Новак
По его словам, основное снижение наблюдается по предприятиям ЖКХ: там уровень оплаты составляет около 63% от прошлогоднего показателя. "К сожалению, также и бюджетные организации снизили оплату примерно на 10%", - отметил министр.
"В этой ситуации в отраслях электроэнергетики возникают кассовые разрывы, которые важно сегодня покрыть за счет кредитования и для того, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование отрасли и надежно обеспечить потребителей, и также подготовиться к новому осенне-зимнему периоду", - сказал Новак.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
26 марта, 11:32Распространение нового коронавируса
Просрочка оплаты электроэнергии менее 3 месяцев не будет штрафоваться
1131217
Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакВладимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:14Мантуров уверен, что производство ИВЛ пригодится и после пандемии
17:13В Москве пенсионерам и инвалидам будут выдавать маски в метро
17:10Вопрос с допвыплатами медикам пообещали решить до 15 мая, сообщил депутат
17:09РИО и РВИО заявили о попытках глав стран Прибалтики обелить фашизм
17:09Посол Германии рассказал о благодарности за примирение с русскими
17:06В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 765
17:03В ЛНР доставили гуманитарный груз МККК для борьбы с коронавирусом
17:02Попова назвала ношение масок на улице эффективным против коронавируса
17:01В Крыму умер второй пациент с коронавирусом
17:00Ученый рассказал о неожиданной особенности COVID-19
16:58В администрации Псковской области выявили второй случай коронавируса
16:57Посол ЕС в Белоруссии не будет присутствовать на параде в Минске
16:56Юнус-Бек Евкуров лично поздравил фронтовика с Днем Победы
16:52Центр Нижнего Новгорода затопило после сильного ливня
16:49Корабли объединенных сил ВСУ провели учения в Азовском море
16:47В ГИБДД начали расследование после ДТП со скорой в Дзержинске
16:47Китайские СМИ сообщили о телефонном разговоре Путина и Си Цзиньпина
16:43В Сербии число жертв коронавируса достигло 209
16:43Число зараженных коронавирусом в Таджикистане возросло до 522 человек
16:42В Египте высадили деревья в память о героях Великой Отечественной войны
Лента новостейМолния