В Таиланде авиакомпании планируют возобновить внутренние рейсы

Авиакомпании согласовали с Управлением гражданской авиации Таиланда (СААТ) список мер, которые будут приниматься для обеспечения безопасности пассажиров и персонала. Он включает в себя посадку "через пустое кресло", cоциальное дистанцирование в аэропорту и в автобусах, обязательное ношение масок всеми пассажирами от регистрации на рейс до получения багажа. А также полный запрет на потребление пищи и напитков на борту, проверку состояния здоровья пассажиров в аэропортах, лимит на ручную кладь.