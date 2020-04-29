В Таиланде авиакомпании планируют возобновить внутренние рейсы

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Тайские авиакомпании-лоукостеры готовятся возобновить полеты внутри страны, для рейсов из-за рубежа аэропорты останутся закрытыми до июня, сообщает газета "Новости Пхукета".
Первыми возобновить полеты намерены лоукостеры.
Стоимость билетов, например, на рейс с Пхукета в Бангкок будет начинаться примерно от 1,5 тысячи бат (3,4 тысячи рублей).
Авиакомпании согласовали с Управлением гражданской авиации Таиланда (СААТ) список мер, которые будут приниматься для обеспечения безопасности пассажиров и персонала. Он включает в себя посадку "через пустое кресло", cоциальное дистанцирование в аэропорту и в автобусах, обязательное ношение масок всеми пассажирами от регистрации на рейс до получения багажа. А также полный запрет на потребление пищи и напитков на борту, проверку состояния здоровья пассажиров в аэропортах, лимит на ручную кладь.
Кроме того, путешественникам настоятельно рекомендовано самостоятельно регистрироваться на рейсы онлайн или через терминалы самообслуживания.
В самолетах и автобусах, а также на стойках регистрации будет регулярно проводиться дезинфекция, на борту установят специальные фильтры для очистки воздуха.