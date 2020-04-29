Глава Мордовии перечислит зарплату за март на поддержку медиков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков перечислит заработную плату за март на поддержку медицинских работников, борющихся с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
Ранее председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал членов ЕР направить месячную зарплату на помощь медработникам. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в рамках исполнения этого поручения предложил членам партии, занимающим руководящие или выборные должности, уплатить членские взносы в размере месячной зарплаты. Он пояснил, что эти взносы пойдут на приобретение больницами средств индивидуальной защиты, а также на обеспечение учащихся техническими средствами удаленного обучения.
"Глава Мордовии, член Высшего совета партии "Единая Россия" Владимир Волков, председатель государственного собрания Мордовии, секретарь Мордовского регионального политсовета партии Владимир Чибиркин, а также председатель правительства Мордовии, член регионального политсовета Владимир Сушков приняли решение перечислить свою заработную плату за март в помощь медикам", - сообщили агентству в пресс-службе главы региона.
Собеседница агентства добавила, что в республике дан старт сбору личных средств членов "Единой России", которые будут направлены в конкретные лечебные учреждения, участвующие в борьбе с коронавирусной инфекцией.
По данным оперативного штаба Мордовии, всего в республике выявлено 592 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией, за последние сутки – 32 новых случая. С выздоровлением выписан 41 человек. Три пациента с коронавирусом скончались.