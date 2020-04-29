В Ивановской области число случаев коронавируса достигло 327

ВОРОНЕЖ, 29 апр - РИА Новости. Число жителей Число жителей Ивановской области , у которых диагностировали коронавирус, за сутки выросло на 31 - до 327 человек, выздоровели 79, сообщает областное правительство.

"По состоянию на 29 апреля 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 327 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлен 31 диагноз). Выздоровели 79 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус", - говорится в сообщении.

Три пациента с подтвержденным COVID-19 скончались. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии.

Всего под наблюдением врачей по коронавирусной инфекции с конца января находились 7695 человек, за сутки под наблюдение взяты 535 человек. После двухнедельного карантина выписаны 5380 человек, за сутки - 152. Под наблюдением остаются 2315 человек с разными сроками окончания карантина.

"С 4 марта введено обязательное тестирование наличия новой коронавирусной инфекции у всех больных пневмонией. Исследование выполнено у 1005 человек. У 11 пациентов с пневмонией подтвержден диагноз COVID-19. Остальные результаты отрицательные", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 16 апреля под наблюдением медиков находились 4418 пациентов с ОРВИ, в этой группе выявлено 53 положительных теста на коронавирус, по том числе 21 - за последние сутки.