Оперштаб уточнил данные по заражению коронавирусом в самарском пансионате

САМАРА, 29 апр - РИА Новости. Оперштаб по борьбе с COVID-19 в Оперштаб по борьбе с COVID-19 в Самарской области уточнил, что в Сызранском пансионате для инвалидов коронавирусом заразились 29 постояльцев и шесть сотрудников.

Ранее региональный оперштаб сообщил о вспышке COVID-19 в Сызранском пансионате для инвалидов, где, по его данным, заразился 31 постоялец и четверо сотрудников.

"По Сызранскому пансионату для инвалидов уточнение - шесть сотрудников, 29 постояльцев. Общее число заболевших не изменилось", - сказал представитель оперштаба.

По информации оперштаба, причина вспышки устанавливается, первым заболевшим был постоялец. За границей никто из сотрудников пансионата в последнее время не был, с 14 марта в учреждении действовал запрет на посещение постояльцев родственниками, а с 24 апреля пансионат перешел на режим полной самоизоляции, заявляли в оперштабе.

Ранее оперштаб сообщал, что пансионаты и дома для престарелых в Самарской области с 24 апреля перешли на работу в режиме полной самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом.

Всего в Самарской области зафиксировано 327 случаев коронавируса, 33 человека выздоровели, пятеро скончались.