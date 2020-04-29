Индекс самоизоляции в Москве в среду днем упал до 2,8

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Индекс самоизоляции в Москве в среду днем на уровне 2,8 - это значит, что на улице много людей, следует из данных "Яндекса".
"Яндекс" в конце марта начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5. Чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "на улицах много людей" до 5 - "все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".
По состоянию на 14.00 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 2,8. Это означает, что на улице много людей , и лучше оставаться дома. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Железнодорожном (3,4), самое низкое - в Ногинске (2,2).
Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом в большинстве регионов на 14.00 мск на улице находилась значительная часть жителей. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Перми (местное время 16.00) и в Нижнем Новгороде - индекс в городах составил 2,3. Самое низкое значение отмечалось в Самаре (местное время 15.00) и в Челябинске (местное время 16.00) - индекс был на уровне 1,7.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,95 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.