Индекс самоизоляции в Москве в среду днем упал до 2,8

"Яндекс" в конце марта начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5. Чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "‎на улицах много людей" до 5 - "‎все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом в большинстве регионов на 14.00 мск на улице находилась значительная часть жителей. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Перми (местное время 16.00) и в Нижнем Новгороде - индекс в городах составил 2,3. Самое низкое значение отмечалось в Самаре (местное время 15.00) и в Челябинске (местное время 16.00) - индекс был на уровне 1,7.