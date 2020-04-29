В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 38802

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах увеличилось на 386 и достигло 38 802, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM).
Медики также отмечают, что число жертв новой коронавирусной инфекции в стране возросло на 145 и составило 4711 человек. В больницах находятся свыше 10,6 тысячи человек.
"Числа прошедших нескольких дней соответствуют представлению о том, что меры действуют. Число новых сообщений в день о госпитализированных пациентах все еще сокращается. Такая же ситуация относится к сообщениям о летальных исходах пациентов", - отмечается в сообщении RIVM.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.