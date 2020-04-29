В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 38802

Медики также отмечают, что число жертв новой коронавирусной инфекции в стране возросло на 145 и составило 4711 человек. В больницах находятся свыше 10,6 тысячи человек.

"Числа прошедших нескольких дней соответствуют представлению о том, что меры действуют. Число новых сообщений в день о госпитализированных пациентах все еще сокращается. Такая же ситуация относится к сообщениям о летальных исходах пациентов", - отмечается в сообщении RIVM.