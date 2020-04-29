В Татарстане женщина увела детей в лес и кормила их листьями

По данным правоохранителей, женщина с сыновьями 2005 и 2007 года рождения прожила в лесу две недели. Первые два дня они питались буханкой хлеба и четырьмя луковицами, которые взяли из дома, после чего женщина стала кормить детей листьями.

О случившемся стало известно, когда 18 апреля старший сын, увидев, что мать уснула, вышел из леса и обратился за помощью к работавшим неподалеку нефтяникам. Обоим мальчикам потребовалась госпитализация из-за истощения, вызванного недостатком еды. Их мать заподозрили в истязании детей.