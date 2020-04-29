Турчак поручил отделениям ЕР обеспечить исполнение закона о "наливайках"

"Мы долго шли к принятию этого закона. Вы знаете, сколько было попыток этот закон снести. Мы столкнулись с откровенным лоббизмом со стороны алкогольного рынка. Однако мы это преодолели — в том числе, по вашим просьбам. Это задача на май — на ближайших сессиях ваших заксобраний поправки должны быть приняты", — цитирует Турчака пресс-служба ЕР.