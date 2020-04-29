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2020-04-29T15:17
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Турчак поручил отделениям ЕР обеспечить исполнение закона о "наливайках"
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РИА Новости

Турчак поручил отделениям ЕР обеспечить исполнение закона о "наливайках"

15:17 29.04.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак
Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. "Единая Россия" обеспечит исполнение в регионах РФ закона о "наливайках", такое поручение реготделениям партии дал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак в ходе онлайн-совещания.
Федеральный закон, инициированный "Единой Россией", подразумевает запрет продажи алкоголя в барах и кафе, если площадь их залов обслуживания меньше 20 квадратных метров. При этом регионам дают право регулировать деятельность таких заведений - в том числе увеличивать их минимальную площадь, а также запрещать работу "наливаек" в принципе. Турчак поручил отделениям партии в регионах РФ привести законодательство в соответствие с федеральной нормой.
"Мы долго шли к принятию этого закона. Вы знаете, сколько было попыток этот закон снести. Мы столкнулись с откровенным лоббизмом со стороны алкогольного рынка. Однако мы это преодолели — в том числе, по вашим просьбам. Это задача на май — на ближайших сессиях ваших заксобраний поправки должны быть приняты", — цитирует Турчака пресс-служба ЕР.
Замсекретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн обратил внимание на опыт Самарской области, где местные депутаты подняли границу, установленную федеральным законом, до 50 метров.
"Мы рекомендуем следовать примеру самарских коллег и увеличить разрешенную площадь, чтобы и предприниматели успели подготовиться, и граждане не остались без заведений", — приводит пресс-служба ЕР слова Хинштейна.
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Единая РоссияАлександр ХинштейнАндрей ТурчакСамарская областьОбщество
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