Пассажиропоток в подмосковных автобусах снизился на 80% с начала марта

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Количество пассажиров в автобусах Московской области с начала марта сократилось на 80% , сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"По сравнению с началом марта, общее число пассажиров в автобусах Подмосковья сократилось на 80% по состоянию на утро 29 апреля. Число пассажиров льготных категорий сократилось на 85% по сравнению с начала марта", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что с 22 апреля проезд в транспорте Подмосковья можно будет оплатить только картой "Стрелка", а по регулируемым тарифам с предоставлением льгот – социальной картой жителя региона и столицы. Номера карт необходимо внести в цифровой пропуск.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что ограничительные меры из-за коронавируса продлены до 1 мая. Теперь для передвижения жителям необходим цифровой пропуск.