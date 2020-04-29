Пассажиропоток в подмосковных автобусах снизился на 80% с начала марта

"По сравнению с началом марта, общее число пассажиров в автобусах Подмосковья сократилось на 80% по состоянию на утро 29 апреля. Число пассажиров льготных категорий сократилось на 85% по сравнению с начала марта", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с 22 апреля проезд в транспорте Подмосковья можно будет оплатить только картой "Стрелка", а по регулируемым тарифам с предоставлением льгот – социальной картой жителя региона и столицы. Номера карт необходимо внести в цифровой пропуск.