Российские музеи проработают меры безопасности для посетителей

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Музеи на данный момент прорабатывают различные варианты мер для безопасности посетителей, которые будут применяться после открытия учреждений, сообщил врио директора департамента музеев Министерства культуры Алексей Мудров.
"Очень надеюсь, что, когда уже снимут ограничения, все будут рваться в музеи… Все-таки музеи всегда отличались другой системой посещаемости, это не культурно-массовые мероприятия. Музей по своей структуре может обеспечить различные меры: определенное соблюдение дистанции, разграничения, поэтому чисто технически музеям в этом плане проще, это уже, в принципе, прорабатывается в каждом музее", - сказал он на пресс-конференции в среду.
Президент России Владимир Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями. В общей сложности нерабочие дни продлятся до 11 мая, а выход из самоизоляции начнется 12 мая, однако он не будет одномоментным.
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