Российские музеи проработают меры безопасности для посетителей

"Очень надеюсь, что, когда уже снимут ограничения, все будут рваться в музеи… Все-таки музеи всегда отличались другой системой посещаемости, это не культурно-массовые мероприятия. Музей по своей структуре может обеспечить различные меры: определенное соблюдение дистанции, разграничения, поэтому чисто технически музеям в этом плане проще, это уже, в принципе, прорабатывается в каждом музее", - сказал он на пресс-конференции в среду.