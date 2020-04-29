В Екатеринбурге проверят сообщения об отказе в допвыплатах медикам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Прокуратура проверит сообщения СМИ об отказе в стимулирующих выплатах врачам и водителям скорой помощи в Екатеринбурге, а также нехватке у них средств индивидуальной защиты, сообщает региональное надзорное ведомство.
Ранее местные СМИ писали, что медики скорой помощи в уральской столице вынуждены выезжать в обычных хирургических костюмах на вызовы к больным, у которых температура или пневмония, усиленные средства индивидуальной защиты им не выдаются. СМИ со ссылкой на врачей скорой помощи отмечали, что им отказано в дополнительных выплатах, потому что у пациентов, к которым они выезжали, еще не был диагностирован COVID-19.
"В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку законности начисления оплаты труда медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, а также проверит обеспеченность бригад скорой помощи средствами индивидуальной защиты. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
На 29 апреля общее количество зараженных коронавирусом в Свердловской области достигло 629, из них 90 – за последние сутки. Врачи оценивают состояние 23 госпитализированных как тяжелое, 45 – средней тяжести, остальных – удовлетворительное. Излечились и выписаны из больницы 115 человек. Посмертно COVID-19 был обнаружен у 54-летнего пациента из Красноуфимска, скончавшегося от пневмонии.
Во вторник мэрия Екатеринбурга информировала, что глава города Александр Высокинский подписал постановление об увеличении на 25% заработной платы медицинским работникам, работающим в условии пандемии коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.