В Екатеринбурге проверят сообщения об отказе в допвыплатах медикам

Ранее местные СМИ писали, что медики скорой помощи в уральской столице вынуждены выезжать в обычных хирургических костюмах на вызовы к больным, у которых температура или пневмония, усиленные средства индивидуальной защиты им не выдаются. СМИ со ссылкой на врачей скорой помощи отмечали, что им отказано в дополнительных выплатах, потому что у пациентов, к которым они выезжали, еще не был диагностирован COVID-19.