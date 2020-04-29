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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-29T16:05
https://ria.ru/20200429/1570750007.html
Белоруссия закупила первую партию саудовской нефти
https://cdn23.img.ria.ru/images/136967/44/1369674400_0:103:2000:1228_1036x0_80_0_0_3d9354afeb004e84c6fbce9ab6e32b78.jpg
РИА Новости

Белоруссия закупила первую партию саудовской нефти

15:16 29.04.2020 (обновлено: 16:05 29.04.2020)
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© Fotolia / lphotoНефтяной танкер
Нефтяной танкер
© Fotolia / lphoto
Нефтяной танкер. Архивное фото
МИНСК, 29 апр — РИА Новости. Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии объемом 80 тысяч тонн, транспортировка будет осуществляться танкером через порт в литовской Клайпеде, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Закуплен пока один танкер, это первый танкер нефти (от Саудовской Аравии, который купила Белоруссия. — Прим. ред.). Он должен прибыть в порт Клайпеды 11 мая. Объем — 80 тысяч тонн. Продавец — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco", — сказал Тищенко.

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По его словам, в вопросах других возможных закупок сырья белорусской стороной у Саудовской Аравии "подскажет рынок".
Ранее Тищенко сообщал РИА Новости, что поставки российской нефти в Белоруссию в мае подтверждены на уровне 1,13 миллиона тонн, при этом республика продолжит работу с альтернативными поставщиками сырья. Для полной загрузки двух своих НПЗ Белоруссии необходимо ежемесячно около двух миллионов тонн нефти, такой объем и был поставлен для переработки в апреле. До этого, с начала текущего года, оба НПЗ республики были загружены наполовину из-за ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией.
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Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ: по морю, с перевалкой в портах Одессы и Клайпеды. Из порта в Одессе поставка идет по трубе Одесса — Броды и далее по одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба" на НПЗ в белорусском Мозыре, из порта в Клайпеде — по железной дороге на НПЗ в Новополоцке. Например, Минск периодически покупает нефть у госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), были также разовые закупки норвежской нефти. Кроме того, источник в нефтяной сфере сообщал РИА Новости, что страна намерена до конца года начать прокачку нефти по трубе из Польши на НПЗ в Мозыре, а объем поставок предполагается в размере около 100 тысяч тонн в месяц.
Ранее, в апреле, белорусский президент Александр Лукашенко на фоне падения мировых цен на нефть поручил создать в стране стратегический запас нефти и нефтепродуктов на непредвиденные случаи. Он также потребовал от чиновников строго исполнять обязательства хранения нефтепродуктов, которые будут выработаны из закупленной по низким ценам нефти.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьСаудовская АравияБелоруссияНефтьЭкономика
Популярные комментарии
А потом в Россию побежишь - дай денег на арабскую нефть. Или дай бесплатно.
29 апреля, 15:58
Дмитрий
97501236
Ниже не получилось все равно - траспортные расходы сжирают весь бонус - порт чужой, доставка - по ж/д - туда порожняк гнать - обратно с нефтью...Выпендрежь очередной, не более
29 апреля, 15:56
Александр Смирнов
91111222
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