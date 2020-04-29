Белоруссия закупила первую партию саудовской нефти

МИНСК, 29 апр — РИА Новости. Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии объемом 80 тысяч тонн, транспортировка будет осуществляться танкером через порт в литовской Клайпеде, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского госконцерна " Белнефтехим " Александр Тищенко.

"Закуплен пока один танкер, это первый танкер нефти (от Саудовской Аравии, который купила Белоруссия. — Прим. ред.). Он должен прибыть в порт Клайпеды 11 мая. Объем — 80 тысяч тонн. Продавец — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco", — сказал Тищенко.

По его словам, в вопросах других возможных закупок сырья белорусской стороной у Саудовской Аравии "подскажет рынок".

Ранее Тищенко сообщал РИА Новости, что поставки российской нефти в Белоруссию в мае подтверждены на уровне 1,13 миллиона тонн, при этом республика продолжит работу с альтернативными поставщиками сырья. Для полной загрузки двух своих НПЗ Белоруссии необходимо ежемесячно около двух миллионов тонн нефти, такой объем и был поставлен для переработки в апреле. До этого, с начала текущего года, оба НПЗ республики были загружены наполовину из-за ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией.

Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ: по морю, с перевалкой в портах Одессы и Клайпеды. Из порта в Одессе поставка идет по трубе Одесса — Броды и далее по одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба" на НПЗ в белорусском Мозыре, из порта в Клайпеде — по железной дороге на НПЗ в Новополоцке. Например, Минск периодически покупает нефть у госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), были также разовые закупки норвежской нефти. Кроме того, источник в нефтяной сфере сообщал РИА Новости, что страна намерена до конца года начать прокачку нефти по трубе из Польши на НПЗ в Мозыре, а объем поставок предполагается в размере около 100 тысяч тонн в месяц.