В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 11 мая

ВОЛГОГРАД, 29 апр – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании заявил о продлении режима самоизоляции в регионе до 11 мая.
С 16 марта в Волгоградской области введен режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, с 28 марта не работают торговые точки, кафе, не проводятся развлекательные и массовые мероприятия. Режим самоизоляции действует до 1 мая. По данным регионального оперштаба, в регионе на 29 апреля зарегистрировано 313 случаев коронавирусной инфекции, 46 человек выздоровели, 8 скончались. За сутки количество инфицированных увеличилось на 16 человек.
В среду Бочаров проводит оперативное совещание по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе, он отметил, что ситуация сложная, наблюдается рост средних и тяжелых случаев течения заболевания.
"В этой связи оперативным штабом приняты следующие решения. Первое - продлить в Волгоградской области режим самоизоляции до 11 мая текущего года включительно. Поэтапно подготовить и развернуть в медицинских организациях Волгоградской области еще 2000 дополнительных инфекционных коек для приема пациентов с коронавирусной инфекцией", - сказал Бочаров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.