В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 11 мая

В среду Бочаров проводит оперативное совещание по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе, он отметил, что ситуация сложная, наблюдается рост средних и тяжелых случаев течения заболевания.

"В этой связи оперативным штабом приняты следующие решения. Первое - продлить в Волгоградской области режим самоизоляции до 11 мая текущего года включительно. Поэтапно подготовить и развернуть в медицинских организациях Волгоградской области еще 2000 дополнительных инфекционных коек для приема пациентов с коронавирусной инфекцией", - сказал Бочаров.