В Омске закрыли на карантин два подъезда многоэтажки из-за COVID-19

"Таких подъездов в Омске два. Там (обнаружены) люди с подтверждённым диагнозом (коронавирус), находящиеся на амбулаторном лечении. УМВД контролирует соблюдение режима самоизоляции", - сообщили в ведомстве, добавив, что подъезды закрыты с воскресенья, 26 апреля. Сколько заражённых людей находится в этих подъездах, не уточняется.