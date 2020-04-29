В Омске закрыли на карантин два подъезда многоэтажки из-за COVID-19

ОМСК, 29 апр - РИА Новости. Два подъезда многоэтажек в Омске закрыты на карантин из-за подтвержденных у жителей случаев коронавируса, около домов дежурит полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
"Таких подъездов в Омске два. Там (обнаружены) люди с подтверждённым диагнозом (коронавирус), находящиеся на амбулаторном лечении. УМВД контролирует соблюдение режима самоизоляции", - сообщили в ведомстве, добавив, что подъезды закрыты с воскресенья, 26 апреля. Сколько заражённых людей находится в этих подъездах, не уточняется.
Ранее RT рассказало о жительнице дома по улице Рокоссовского, соседи которой с девятого этажа поднимали продукты на верёвке, потому что выходить за пределы подъезда категорически запрещено. Людям разрешено покидать квартиры только для короткой прогулки с собакой или для того, чтобы забрать продукты, которые приносят родственники или знакомые.
По данным оперштаба, в Омской области за сутки зафиксировано пять новых случаев заражения коронавирусом, общее количество случаев COVID-19 в регионе составило 87. От инфекции вылечились 25 человек, двое пациентов скончались. На лечении находятся 60 жителей Омска и области, часть из них проходит курс терапии дома.