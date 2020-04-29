У главврача липецкой больницы подтвердили коронавирус

ВОРОНЕЖ, 29 апр - РИА Новости. Шесть работников Долгоруковской районной больницы в Шесть работников Долгоруковской районной больницы в Липецкой области , среди которых - главный врач, его заместитель по медицинской части и заведующая поликлиникой, заразились коронавирусной инфекцией, сообщает в среду администрация региона.

Ранее областные власти сообщали, что в Липецкой городской больнице №4 "Липецк-Мед", Липецкой областной клинической больнице и в Долгоруковской районной больнице имели место случаи, когда медработники "не соблюдали необходимые противоэпидемические правила при работе с пациентами, инфицированными коронавирусом ". В результате в областной больнице были закрыты пульмонологическое и кардиологическое отделения, в больнице №4 Липецка временно закрыто отделение пульмонологии. Меры по Долгоруковской больнице обещали принять позже.

"Необходимые противоэпидемические меры приняты в Долгоруковской районной больнице после выявления у медперсонала коронавирусной инфекции. COVID-19 подтвержден у шести сотрудников медучреждения, в том числе у заведующей поликлиникой, главного врача и его заместителя по медицинской части", - говорится в сообщении.

В настоящее время, как отмечают власти, в отделениях Долгоруковской больницы прекращен прием больных, за исключением инфекционного отделения.

"Поликлиника также временно прекратила прием. Экстренную и неотложную помощь жителям района оказывает отделение скорой медицинской помощи. Экстренная помощь в стационарных условиях жителям Долгоруковского района оказывается на базе Тербунской ЦРБ", - сообщают власти.

По их информации, пациенты с положительными результатами анализа на коронавирусную инфекцию переведены в Липецкую областную клиническую инфекционную больницу.

"Меры воздействия к главному врачу будут приняты поcле закрытия листка временной нетрудоспособности", - сообщила обладминистрация.

В области выздоровели после коронавируса еще 17 пациентов. Общее число выздоровевших после COVID-19 в регионе выросло до 84 человек. Всего в Липецкой области зарегистрировано 384 случая новой коронавирусной инфекции. Два человека умерли.