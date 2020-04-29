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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T15:12
https://ria.ru/20200429/1570749408.html
У главврача липецкой больницы подтвердили коронавирус
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570569998_0:155:2880:1775_1036x0_80_0_0_015867bfdccff633ba53d8eea5814396.jpg
РИА Новости

У главврача липецкой больницы подтвердили коронавирус

15:12 29.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОРОНЕЖ, 29 апр - РИА Новости. Шесть работников Долгоруковской районной больницы в Липецкой области, среди которых - главный врач, его заместитель по медицинской части и заведующая поликлиникой, заразились коронавирусной инфекцией, сообщает в среду администрация региона.
Ранее областные власти сообщали, что в Липецкой городской больнице №4 "Липецк-Мед", Липецкой областной клинической больнице и в Долгоруковской районной больнице имели место случаи, когда медработники "не соблюдали необходимые противоэпидемические правила при работе с пациентами, инфицированными коронавирусом". В результате в областной больнице были закрыты пульмонологическое и кардиологическое отделения, в больнице №4 Липецка временно закрыто отделение пульмонологии. Меры по Долгоруковской больнице обещали принять позже.
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"Необходимые противоэпидемические меры приняты в Долгоруковской районной больнице после выявления у медперсонала коронавирусной инфекции. COVID-19 подтвержден у шести сотрудников медучреждения, в том числе у заведующей поликлиникой, главного врача и его заместителя по медицинской части", - говорится в сообщении.
В настоящее время, как отмечают власти, в отделениях Долгоруковской больницы прекращен прием больных, за исключением инфекционного отделения.
"Поликлиника также временно прекратила прием. Экстренную и неотложную помощь жителям района оказывает отделение скорой медицинской помощи. Экстренная помощь в стационарных условиях жителям Долгоруковского района оказывается на базе Тербунской ЦРБ", - сообщают власти.
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По их информации, пациенты с положительными результатами анализа на коронавирусную инфекцию переведены в Липецкую областную клиническую инфекционную больницу.
"Меры воздействия к главному врачу будут приняты поcле закрытия листка временной нетрудоспособности", - сообщила обладминистрация.
В области выздоровели после коронавируса еще 17 пациентов. Общее число выздоровевших после COVID-19 в регионе выросло до 84 человек. Всего в Липецкой области зарегистрировано 384 случая новой коронавирусной инфекции. Два человека умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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