ЛАГ призвала правительство Ливана ускорить экономические реформы

"Стремительное развитие событий на ливанской арене, опасная эскалация обстановки на улицах (в ходе противостояния - ред.) между группами демонстрантов и армией, в особенности в Триполи, - события, вызывающие большую тревогу и беспокойство", - заявил представитель ЛАГ.
28 апреля, 17:06Ливанская армия ввела бронетехнику в Триполи из-за беспорядков
"Призываем ливанское правительство… как можно скорее принять оперативные практические шаги по проведению экономических реформ и выполнить законные требования ливанского народа", - говорится в заявлении. По словам Заки, есть "признаки, что это скоро произойдет".
Представитель ЛАГ также отметил, что в условиях "предельно сложной" ситуации "надежда возлагается в особенности на то, что командование армией и службы безопасности будут действовать со свойственным им профессионализмом и ответственностью, чтобы не допустить скатывания страны в неизвестность".
Во вторник ливанская армия ввела бронетехнику и подтянула значительное подкрепление в центр города Триполи, где возобновились массовые беспорядки. Военные оцепили банковскую улицу, где в понедельник агрессивная толпа сожгла три отделения разных банков и банкоматы. Ранее демонстранты подожгли две полицейские машины и забросали военных петардами и камнями. Ранения получили десятки военных.
Новая волна массовых демонстраций вспыхнула в разных частях Ливана после резкого падения курса фунта по отношению к доллару. Это в свою очередь усугубило и без того сложную экономическую обстановку в стране в условиях введенного властями режима эпидемиологической чрезвычайной ситуации, начавшегося 16 марта и продленного до 11 мая. Жители Ливана требуют найти выход из экономического кризиса, создать условия для стабильной жизни и решить проблему роста курса доллара.
Волнения начались в Ливане 17 октября прошлого года. Тогда сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть украденные из госбюджета средства. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири. В конце января президент страны Мишель Аун утвердил кабинет министров во главе с Хассаном Диябом.