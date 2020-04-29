ЛАГ призвала правительство Ливана ускорить экономические реформы

КАИР, 29 апр - РИА Новости. Лига арабских государств ( Лига арабских государств ( ЛАГ ) призвала правительство Ливана ускорить проведение экономических реформ и выполнить "законные требования" ливанского народа, говорится в полученном РИА Новости в среду заявлении помощника генерального секретаря ЛАГ Хусама Заки.

"Стремительное развитие событий на ливанской арене, опасная эскалация обстановки на улицах (в ходе противостояния - ред.) между группами демонстрантов и армией, в особенности в Триполи , - события, вызывающие большую тревогу и беспокойство", - заявил представитель ЛАГ.

"Призываем ливанское правительство… как можно скорее принять оперативные практические шаги по проведению экономических реформ и выполнить законные требования ливанского народа", - говорится в заявлении. По словам Заки, есть "признаки, что это скоро произойдет".

Представитель ЛАГ также отметил, что в условиях "предельно сложной" ситуации "надежда возлагается в особенности на то, что командование армией и службы безопасности будут действовать со свойственным им профессионализмом и ответственностью, чтобы не допустить скатывания страны в неизвестность".

Во вторник ливанская армия ввела бронетехнику и подтянула значительное подкрепление в центр города Триполи, где возобновились массовые беспорядки. Военные оцепили банковскую улицу, где в понедельник агрессивная толпа сожгла три отделения разных банков и банкоматы. Ранее демонстранты подожгли две полицейские машины и забросали военных петардами и камнями. Ранения получили десятки военных.

Новая волна массовых демонстраций вспыхнула в разных частях Ливана после резкого падения курса фунта по отношению к доллару. Это в свою очередь усугубило и без того сложную экономическую обстановку в стране в условиях введенного властями режима эпидемиологической чрезвычайной ситуации, начавшегося 16 марта и продленного до 11 мая. Жители Ливана требуют найти выход из экономического кризиса, создать условия для стабильной жизни и решить проблему роста курса доллара.