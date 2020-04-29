Эксперты оценили влияние коронавируса на международную логистику

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пандемия Пандемия коронавируса не окажет долгосрочного глобального влияния на международную логистику, а по оптимистичному сценарию грузовые перевозки могут вернуться на докризисный уровень через полгода, заявили эксперты в ходе онлайн-дискуссии клуба "Валдай".

"Я не ожидаю каких-то кардинальных изменений в связи с пандемией, потому что современное производство невозможно организовать в пределах одной экономики", - заявил председатель Азербайджанского Центра анализа и международных отношений Фарид Шафиев.

По его мнению, товаропоток между Азией Западной Европой и обратно сохранится. "Товарооборот, производственные мощности, принцип аутсорсинга будут сохраняться. И несмотря на угрозу торговых войн, я считаю, что Китай и Азиатский регион в целом будет индустриальным хабом. Даже с учетом того, что Япония , например, хочет вывести из Китая производственные мощности, скорее всего, они будут выведены в ближайшие страны - Индию Индонезию , Вьетнам", - пояснил он.

По его словам, в условиях пандемии могут отдавать предпочтение сухопутным маршрутам а не морским, при которых есть риски ввиду скученности людей на судне. В этой связи большое значение приобретает маршрут между Европой и Китаем через Россию, отметил эксперт. "Еще один перспективный проект - это транспортный коридор "Север-Юг". Учитывая, что, возможно, аутсорсинг в Индию увеличится и даже из Китая, говорят, многие производства будут выведены в Индию, маршрут Индийский океан-Иран-Азербайджан-Россия-Европа приобретет определенное значение", - добавил эксперт.

Шафиев полагает, что грузовые перевозки выйдут на докризисный уровень. "Это какие-то временные трудности, может быть, на полгода, если не будет каких-то катаклизмов", - заявил он.

"Нельзя говорить, что данная ситуация будет иметь долгосрочные последствия", - согласился директор Центра перевозок и глобальной логистики Hapag-Lloyd, доцент кафедры морской логистики Университета логистики Кюне в Гамбурге Микеле Аччаро.

Сейчас морские перевозки между Азией и Европой продолжаются, сказал он. "Есть определенные задержки, но корабли полностью загружены. Я считаю, что не будет сильных перебоев в транспортировке", - отметил эксперт. При этом он указал на высокий уровень неопределенности в потреблении со стороны клиентов, а также снижение покупательской способности из-за роста безработицы.

Однако, по мнению Аччаро, отрасль способна выдержать кризис. "Я считаю, что есть возможности, чтобы сектор выдержал. Фактор неопределенности, конечно, повлияет в ближайшие месяцы на наше развитие. Конечно, будет замедление - в частности, в инвестиционных проектах. Но ситуация может обернуться и преимуществом: может быть, мы перейдем от традиционных способов поставок к альтернативным. Также нужно подстроить регуляторные нормы, чтобы адаптироваться к данной ситуации", - сказал он. "Снижение - это временно. Через шесть месяцев, мне кажется, объемы вернутся к прежней норме", - заключил эксперт.