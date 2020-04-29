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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T15:07
https://ria.ru/20200429/1570749004.html
Эксперты оценили влияние коронавируса на международную логистику
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134619_0:2:3000:1690_1036x0_80_0_0_226853898c5c76040ca297dc96b37ca9.jpg
РИА Новости

Эксперты оценили влияние коронавируса на международную логистику

15:07 29.04.2020
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© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV
© AP Photo / CDC
Коронавирус 2019-nCoV. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пандемия коронавируса не окажет долгосрочного глобального влияния на международную логистику, а по оптимистичному сценарию грузовые перевозки могут вернуться на докризисный уровень через полгода, заявили эксперты в ходе онлайн-дискуссии клуба "Валдай".
"Я не ожидаю каких-то кардинальных изменений в связи с пандемией, потому что современное производство невозможно организовать в пределах одной экономики", - заявил председатель Азербайджанского Центра анализа и международных отношений Фарид Шафиев.
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По его мнению, товаропоток между Азией и Западной Европой и обратно сохранится. "Товарооборот, производственные мощности, принцип аутсорсинга будут сохраняться. И несмотря на угрозу торговых войн, я считаю, что Китай и Азиатский регион в целом будет индустриальным хабом. Даже с учетом того, что Япония, например, хочет вывести из Китая производственные мощности, скорее всего, они будут выведены в ближайшие страны - Индию, Индонезию, Вьетнам", - пояснил он.
По его словам, в условиях пандемии могут отдавать предпочтение сухопутным маршрутам а не морским, при которых есть риски ввиду скученности людей на судне. В этой связи большое значение приобретает маршрут между Европой и Китаем через Россию, отметил эксперт. "Еще один перспективный проект - это транспортный коридор "Север-Юг". Учитывая, что, возможно, аутсорсинг в Индию увеличится и даже из Китая, говорят, многие производства будут выведены в Индию, маршрут Индийский океан-Иран-Азербайджан-Россия-Европа приобретет определенное значение", - добавил эксперт.
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Шафиев полагает, что грузовые перевозки выйдут на докризисный уровень. "Это какие-то временные трудности, может быть, на полгода, если не будет каких-то катаклизмов", - заявил он.
"Нельзя говорить, что данная ситуация будет иметь долгосрочные последствия", - согласился директор Центра перевозок и глобальной логистики Hapag-Lloyd, доцент кафедры морской логистики Университета логистики Кюне в Гамбурге Микеле Аччаро.
Сейчас морские перевозки между Азией и Европой продолжаются, сказал он. "Есть определенные задержки, но корабли полностью загружены. Я считаю, что не будет сильных перебоев в транспортировке", - отметил эксперт. При этом он указал на высокий уровень неопределенности в потреблении со стороны клиентов, а также снижение покупательской способности из-за роста безработицы.
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Однако, по мнению Аччаро, отрасль способна выдержать кризис. "Я считаю, что есть возможности, чтобы сектор выдержал. Фактор неопределенности, конечно, повлияет в ближайшие месяцы на наше развитие. Конечно, будет замедление - в частности, в инвестиционных проектах. Но ситуация может обернуться и преимуществом: может быть, мы перейдем от традиционных способов поставок к альтернативным. Также нужно подстроить регуляторные нормы, чтобы адаптироваться к данной ситуации", - сказал он. "Снижение - это временно. Через шесть месяцев, мне кажется, объемы вернутся к прежней норме", - заключил эксперт.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЕвропаАзияЯпонияЭкономика
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