Число жертв пожара на строящемся складе в Южной Корее возросло до 37

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Число погибших при пожаре на строящемся складе в южнокорейском городе Ичхон возросло до 37 человек, сообщает газета "Чунан ильбо" со ссылкой на пожарную службу.
"Число погибших при пожаре, который произошел сегодня во второй половине дня в районе Могамён, город Ичхон провинция Кёнгидо, составило 37 человек. Есть вероятность, что появятся еще жертвы", - заявили в пожарной службе.
Пострадали, по последним данным, десять человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось о 25 погибших и семи пострадавших.
Возгорание удалось ликвидировать в 18.42 по местному времени (12.42 мск), через пять часов после возникновения пожара. Площадь пожара составила почти 11 тысяч квадратных метров на четырех надземных и двух подземных этажах. Предполагается, что возгорание началось на одном из подземных этажей, где велись строительные работы.
На место происшествия прибыл премьер-министр страны Чон Се Гюн.
소방당국은 “사망자들이 전혀 대피하지 못한 것으로 보이는 점 등에 비춰 원인을 알 수 없는 폭발이 있던 것으로 추정된다”고 밝혔다. https://t.co/jS327Rd9jr— 한겨레 (@hanitweet) April 29, 2020