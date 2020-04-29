Число жертв пожара на строящемся складе в Южной Корее возросло до 37

"Число погибших при пожаре, который произошел сегодня во второй половине дня в районе Могамён, город Ичхон провинция Кёнгидо, составило 37 человек. Есть вероятность, что появятся еще жертвы", - заявили в пожарной службе.

Пострадали, по последним данным, десять человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

Возгорание удалось ликвидировать в 18.42 по местному времени (12.42 мск), через пять часов после возникновения пожара. Площадь пожара составила почти 11 тысяч квадратных метров на четырех надземных и двух подземных этажах. Предполагается, что возгорание началось на одном из подземных этажей, где велись строительные работы.