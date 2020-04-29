Москалькова призвала разъяснять ограничительные меры из-за COVID-19

"В качестве несоразмерности (ограничительных мер - ред.) граждане сообщают, что меры принуждения, которые применяются к ним за нарушения правил, несправедливы, поскольку об этих правилах они ничего не знают. Здесь нам нужно особо объединиться в правовой пропаганде и правовом просвещении о том, какие меры нужно соблюдать и какая ответственность может наступить. Нам нужно смотреть, насколько эта ответственность справедлива с точки зрения людей, чтобы она не породила, наоборот, отрицание к власти, отрицание к мерам, которые применяются во благо людей",- сказала Москалькова в ходе заседания.