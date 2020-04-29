Москалькова призвала разъяснять ограничительные меры из-за COVID-19

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Людям необходимо правовое просвещение в вопросах ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, в том, почему они нужны и какая ответственность может наступить за их нарушение, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Заседание Евразийского альянса омбудсменов прошло в среду в формате видеоконференции. Во встрече принимали участие главы национальных институтов защиты прав человека Армении, Ирана, Киргизии, Сербии, Таджикистана, России, Казахстана, Узбекистана и другие.
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"В качестве несоразмерности (ограничительных мер - ред.) граждане сообщают, что меры принуждения, которые применяются к ним за нарушения правил, несправедливы, поскольку об этих правилах они ничего не знают. Здесь нам нужно особо объединиться в правовой пропаганде и правовом просвещении о том, какие меры нужно соблюдать и какая ответственность может наступить. Нам нужно смотреть, насколько эта ответственность справедлива с точки зрения людей, чтобы она не породила, наоборот, отрицание к власти, отрицание к мерам, которые применяются во благо людей",- сказала Москалькова в ходе заседания.
Так, омбудсмен отметила, что помимо просвещения, работа уполномоченного в период пандемии может быть определена в четырёх направлениях - мониторинг за достаточностью мер, которые принимает государство по противодействию коронавируса, исполняются ли меры, которое установило государство, органами власти и работодателями, а также соразмерны ли ограничительные меры.
Евразийский альянс омбудсменов, в который входят представители России, Армении, Ирана, Киргизии, Монголии, Сербии и Таджикистана, существует с 2017 года.
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