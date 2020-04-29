Эксперт оценил влияние коронавируса на бизнес

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Из-за сложной эпидемиологической ситуации у людей пропало чувство безопасности, и это еще долго будет влиять на повседневную активность и на бизнес, считает руководитель департамента интегрированных коммуникаций факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ Из-за сложной эпидемиологической ситуации у людей пропало чувство безопасности, и это еще долго будет влиять на повседневную активность и на бизнес, считает руководитель департамента интегрированных коммуникаций факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Сергей Зверев.

"Глобальная проблема мировая – это психологические проблемы, с которыми мы столкнемся. У людей на сегодняшний день пропало чувство безопасности. Так или иначе мы все говорим о том, что осторожно, два метра, вы можете заразиться, будьте дома – это единственное, что вас спасет, и так далее", - сказал профессор на круглом столе "От самоизоляции — к нормальной жизни. Итоги, задачи, решения".

Он отметил, что очень большое количество повседневной активности в какой-то мере связано с контактами с другими людьми. "До тех пор, пока не вернется ощущение безопасности, эти сферы человеческой деятельности, а соответственно бизнес, они будут под большой угрозой", - пояснил Зверев.

Он подчеркнул, что под большим вопросом будет находиться вся сфера развлечений, поскольку даже посещение небольших мероприятий, как, например, сеанс в кинотеатре, может привести к риску заражения. Поэтому кинозалы в Южной Корее Китае , которые уже открыты, по-прежнему пустуют, отметил он.

"Будет меняться привычный для нас уклад жизни, график нашего взаимодействия с окружающими, будет очень многое меняться. Понять, как это будет происходить, предвидеть это довольно сложно. Наверное, те, кто сможет предложить какой-то новый сервис, они оседлают эту волну и, возможно, сделают новые бизнес-проекты", - полагает эксперт.