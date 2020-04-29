В Белгородской области число случаев коронавируса выросло до 327

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Число жителей Белгородской области, у которых диагностировали коронавирус, за сутки выросло на 28 - до 327 человек, сообщило областное правительство.
"По состоянию на 29 апреля зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 — 327, из них 28 выявлены в последние сутки", - говорится в сообщении.
Четверо больных находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.
Число выздоровевших увеличилось на пять – до 38 человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались три человека с диагностированным COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.