Патриарх Кирилл временно запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл временно запретил в служении протодиакона Андрея Кураева в связи с публичным оскорблением памяти бывшего настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерея Александра Агейкина, говорится в указе патриарха, опубликованном на сайте Московской городской епархии Русской православной церкви.

Настоятель Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин скончался 21 апреля от осложнений из-за коронавируса. Протодиакон Андрей Кураев в этот же день в своем Livejournal нелицеприятно высказался о покойном.

"Вы запрещаетесь в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом по рассмотрении упомянутых деяний", - сказано в указе.

Уточняется, что решение было принято "в связи с публичным оскорблением памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина, а также "учитывая предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы".

Оскорбление памяти Агейкина, по словам патриарха Кирилла, сделано "невзирая на скорбь его жены и детей, в день его кончины, что характеризует это деяние не только как безнравственное, но и как особенно циничное, что вызвало возмущение архиереев, клириков и мирян Русской православной церкви".

Ранее многие видные представители духовенства выразили свои соболезнования в связи с кончиной протоиерея Александра Агейкина, дав ему высокую оценку как священнослужителю и просто как человеку. В частности, председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов заявил РИА Новости, что отец Александр был "достойнейшим служителем Церкви" и человеком "без какого-либо превозношения и апломба". Глава Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион со своей стороны отметил, что Агейкин многое сделал для укрепления связей РПЦ и РПЦЗ и "всегда тепло принимал представителей духовенства и мирян из Зарубежной Руси".