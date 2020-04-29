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Религия и мировоззрение
2020-04-30T23:23
https://ria.ru/20200429/1570747755.html
Патриарх Кирилл временно запретил в служении протодиакона Андрея Кураева
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РИА Новости

Патриарх Кирилл временно запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

14:56 29.04.2020 (обновлено: 23:23 30.04.2020)
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© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкАндрей Кураев
Андрей Кураев
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл временно запретил в служении протодиакона Андрея Кураева в связи с публичным оскорблением памяти бывшего настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерея Александра Агейкина, говорится в указе патриарха, опубликованном на сайте Московской городской епархии Русской православной церкви.
Настоятель Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин скончался 21 апреля от осложнений из-за коронавируса. Протодиакон Андрей Кураев в этот же день в своем Livejournal нелицеприятно высказался о покойном.
"Вы запрещаетесь в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом по рассмотрении упомянутых деяний", - сказано в указе.
Уточняется, что решение было принято "в связи с публичным оскорблением памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина, а также "учитывая предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы".
Оскорбление памяти Агейкина, по словам патриарха Кирилла, сделано "невзирая на скорбь его жены и детей, в день его кончины, что характеризует это деяние не только как безнравственное, но и как особенно циничное, что вызвало возмущение архиереев, клириков и мирян Русской православной церкви".
Настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове города Москвы Александр Агейкин
24 апреля, 10:40Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл рассказал о протоиерее Александре Агейкине
Ранее многие видные представители духовенства выразили свои соболезнования в связи с кончиной протоиерея Александра Агейкина, дав ему высокую оценку как священнослужителю и просто как человеку. В частности, председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов заявил РИА Новости, что отец Александр был "достойнейшим служителем Церкви" и человеком "без какого-либо превозношения и апломба". Глава Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион со своей стороны отметил, что Агейкин многое сделал для укрепления связей РПЦ и РПЦЗ и "всегда тепло принимал представителей духовенства и мирян из Зарубежной Руси".
Оскорбление памяти покойного Агейкина очевидно стало последней каплей в череде "деяний" Кураева, на которые патриарху Кириллу, как поясняется в его указе, "поступали жалобы". В последние годы протодиакон позволял себе очень резкую критику РПЦ и ее священноначалия. В том числе и за то, что Церковь, по его мнению, поздно закрыла храмы для прихожан в условиях эпидемии коронавируса. Дальнейшую судьбу Кураева в РПЦ, согласно патриаршему указу, решит "епархиальный церковный суд".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеАндрей КураевРусская православная церковьОбщество
Популярные комментарии
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29 апреля, 15:26
andshumili
9239311110
Какая интрига. В чем же выражалось оскорбление протодиаконом Андреем Кураевым покойного протоиерея Александра Агейкина... Не усну пока не услышу комментарии от протоиерея Дмитрия Смирнова.
29 апреля, 15:41
Виталий Васин
793323169
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