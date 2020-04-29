В ФНПР допустили рост безработицы в два раза

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пока безработица растет мягко, но прогнозы об увеличении числа безработных примерно в два раза соответствуют действительности, заявил глава Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) Михаил Шмаков.
Он отметил, что правительство предпринимает комплексные меры поддержки предприятий и людей, потерявших работу. При этом в ФНПР считают, что пособие по безработице не должно быть ниже стоимости минимальной потребительской корзины, иначе оно бессмысленно, уточнил Шмаков. По его словам, нынешняя ситуация высвечивает недостатки существующей системы.
"Пока безработица растет мягко по тем цифрам, которые есть, но это все обнажится, когда мы будем выходить уже на период ... подведения итогов этой стрессовой ситуации. Я думаю, что примерная оценка, которая была здесь произнесена, что вдвое увеличится безработица, она примерно соответствует действительности - к этому надо готовиться", - сказал он на круглом столе "Трудовые отношения в период пандемии: решение проблем и новые подходы".
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил о 950 тысячах официально зарегистрированных безработными в стране, при этом по методике МОТ, в РФ сейчас порядка 3,7 миллиона безработных. Министр также отметил, что в Минтруде просчитывали сценарий в 5 миллионов безработных, но сейчас есть тенденция к сохранению занятости, сигналы, что меры поддержки попадают в точку.