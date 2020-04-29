В ФНПР допустили рост безработицы в два раза

"Пока безработица растет мягко по тем цифрам, которые есть, но это все обнажится, когда мы будем выходить уже на период ... подведения итогов этой стрессовой ситуации. Я думаю, что примерная оценка, которая была здесь произнесена, что вдвое увеличится безработица, она примерно соответствует действительности - к этому надо готовиться", - сказал он на круглом столе "Трудовые отношения в период пандемии: решение проблем и новые подходы".