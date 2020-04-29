Глава ФНПР призвал законодательно оформить режим удаленной работы

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что режим удаленной работы надо законодательно оформить, так как люди, переведенные на удаленку, жалуются на фактический бесконечный рабочий день.
По его словам, сотрудники, которые отправлены на удаленную работу, жалуются на то, что их рабочий день фактически бесконечен, так как звонок или сообщение, на которые надо ответить, могут поступить в любое время.
"И это фактически его все время привязывает к гаджету, по которому он общается со своим работодателем. То есть это не урегулировано, это надо безусловно дорабатывать. И поэтому эти комплексные режимы, и режим удаленной работы требуют законодательного оформления на практике, которую мы сегодня имеем", - заявил Шмаков на круглом столе "Трудовые отношения в период пандемии: решение проблем и новые подходы".