Глава ФНПР призвал законодательно оформить режим удаленной работы

"И это фактически его все время привязывает к гаджету, по которому он общается со своим работодателем. То есть это не урегулировано, это надо безусловно дорабатывать. И поэтому эти комплексные режимы, и режим удаленной работы требуют законодательного оформления на практике, которую мы сегодня имеем", - заявил Шмаков на круглом столе "Трудовые отношения в период пандемии: решение проблем и новые подходы".