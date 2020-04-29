Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-29T14:54
https://ria.ru/20200429/1570747598.html
Глава ФНПР призвал законодательно оформить режим удаленной работы
https://cdn23.img.ria.ru/images/137193/45/1371934536_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b124565713e3ab5c38ded41481b7785e.jpg
РИА Новости

Глава ФНПР призвал законодательно оформить режим удаленной работы

14:54 29.04.2020
201
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМихаил Шмаков
Михаил Шмаков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Михаил Шмаков. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что режим удаленной работы надо законодательно оформить, так как люди, переведенные на удаленку, жалуются на фактический бесконечный рабочий день.
По его словам, сотрудники, которые отправлены на удаленную работу, жалуются на то, что их рабочий день фактически бесконечен, так как звонок или сообщение, на которые надо ответить, могут поступить в любое время.
"И это фактически его все время привязывает к гаджету, по которому он общается со своим работодателем. То есть это не урегулировано, это надо безусловно дорабатывать. И поэтому эти комплексные режимы, и режим удаленной работы требуют законодательного оформления на практике, которую мы сегодня имеем", - заявил Шмаков на круглом столе "Трудовые отношения в период пандемии: решение проблем и новые подходы".
Люди в защитных масках
28 апреля, 11:59Распространение нового коронавируса
В ФНПР призвали снять ограничения из-за COVID-19
1000030
Михаил ШмаковФедерация независимых профсоюзов РоссииОбщество
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:10Вопрос с допвыплатами медикам пообещали решить до 15 мая, сообщил депутат
17:09РИО и РВИО заявили о попытках глав стран Прибалтики обелить фашизм
17:09Посол Германии рассказал о благодарности за примирение с русскими
17:06В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 765
17:03В ЛНР доставили гуманитарный груз МККК для борьбы с коронавирусом
17:02Попова назвала ношение масок на улице эффективным против коронавируса
17:01В Крыму умер второй пациент с коронавирусом
17:00Ученый рассказал о неожиданной особенности COVID-19
16:58В администрации Псковской области выявили второй случай коронавируса
16:57Посол ЕС в Белоруссии не будет присутствовать на параде в Минске
16:56Юнус-Бек Евкуров лично поздравил фронтовика с Днем Победы
16:52Центр Нижнего Новгорода затопило после сильного ливня
16:49Корабли объединенных сил ВСУ провели учения в Азовском море
16:47В ГИБДД начали расследование после ДТП со скорой в Дзержинске
16:47Китайские СМИ сообщили о телефонном разговоре Путина и Си Цзиньпина
16:43В Сербии число жертв коронавируса достигло 209
16:43Число зараженных коронавирусом в Таджикистане возросло до 522 человек
16:42В Египте высадили деревья в память о героях Великой Отечественной войны
16:42МИД Украины не усмотрел в отзыве посла Грузии угрозы для дипотношений
16:41Рост цен на продукты в апреле был ожидаем, заявила Набиуллина
Лента новостейМолния