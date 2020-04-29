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2020-04-29T14:53
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Германия назвала дату видеоконференции "нормандского формата"
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РИА Новости

Германия назвала дату видеоконференции "нормандского формата"

14:53 29.04.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийВстреча лидеров "нормандской четверки"
Встреча лидеров нормандской четверки
© РИА Новости / Алексей Никольский
БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. Видеоконференция министров стран нормандского формата состоится в четверг во второй половине дня, речь пойдет о реализации договоренностей парижского саммита на уровне трехсторонней контактной группы, сообщил на брифинге в среду представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие.
"Хочу анонсировать встречу завтра, во второй половине дня состоится уже анонсированная главой МИД ФРГ Маасом министерская встреча в нормандском формате", - сказал Бройль.
"Речь пойдет, прежде всего, о том, чтобы реализовать договоренности, принятые на саммите в Париже, более последовательно в трехсторонней контактной группе между Россией и Украиной. Также будет обсуждаться пандемия коронавируса, которой затронут и восток Украины", - добавил Бройль.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
27 апреля, 12:45
Лавров рассказал о предстоящей встрече глав МИД "нормандского формата"
0720218
Дмитрий Кулеба"Нормандская четверка"МИД УкраиныМИД ГерманииГерманияУкраинаВ мире
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