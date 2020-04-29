Германия назвала дату видеоконференции "нормандского формата"

БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. Видеоконференция министров стран нормандского формата состоится в четверг во второй половине дня, речь пойдет о реализации договоренностей парижского саммита на уровне трехсторонней контактной группы, сообщил на брифинге в среду представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие.
"Хочу анонсировать встречу завтра, во второй половине дня состоится уже анонсированная главой МИД ФРГ Маасом министерская встреча в нормандском формате", - сказал Бройль.
"Речь пойдет, прежде всего, о том, чтобы реализовать договоренности, принятые на саммите в Париже, более последовательно в трехсторонней контактной группе между Россией и Украиной. Также будет обсуждаться пандемия коронавируса, которой затронут и восток Украины", - добавил Бройль.