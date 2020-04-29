Сергей Лазарев представил трек "Последний день Помпеи"

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев представил в Сети трек "Последний день Помпеи", автором которого выступил поэт Анатолий Алексеев.
Композиция о любви. В ней музыкант рассказывает о переживаниях, связанных с этим чувством. "Я сгораю в твоем теле, как последний день Помпеи", — поет Лазарев.
Проникновенную песню, которую украсил сильный вокал исполнителя, положительно оценили пользователи: "Спасибо Вам за кусочек счастья в карантин", "Сергей Вячеславович, вы в очередной раз нас убили", "Шикарная композиция".
Трек можно послушать или скачать на всех цифровых платформах.