Российский космонавт рассказал, как себя чувствует плесень на МКС

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. На борту Международной космической станции живет обычная земная плесень, чувствует она себя неплохо, рассказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.
"На борту космический станции жизни хватает помимо людей. Дело в том, что люди привезли с собой микробиологическую флору, грибы, плесень и микробы", - сказал он в ходе онлайн-лекториума в рамках Всероссийского конкурса "Большая перемена".
"Плесень себя неплохо чувствует в невесомости, она периодически появляется, но это самая обычная наша плесень, земная", - добавил Кудь-Сверчков.
Эту плесень космонавты на МКС регулярно обрабатывают и уничтожают, отметил он.
Кудь-Сверчков является космонавтом-испытателем с 2012 года, но ещё не летал в космос.
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