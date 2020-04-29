Путин попросил нефтяников высказать мнение о дальнейших тенденциях в ТЭК

"Сегодня хотел бы услышать, уважаемые коллеги, ваше мнение, мнение бизнеса относительно тенденций на рынках энергоресурсов. Очень важны ваши оценки и прогнозы того, как дальше будет развиваться ситуация", - сказал он на совещании по вопросам развития энергетики.