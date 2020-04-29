Путин попросил нефтяников высказать мнение о дальнейших тенденциях в ТЭК

НОВО-ОГАРЕВО, 29 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что хотел бы услышать мнение российских нефтяников о тенденциях на рынках энергоресурсов, их оценки и прогнозы дальнейшего развития ситуации.
"Сегодня хотел бы услышать, уважаемые коллеги, ваше мнение, мнение бизнеса относительно тенденций на рынках энергоресурсов. Очень важны ваши оценки и прогнозы того, как дальше будет развиваться ситуация", - сказал он на совещании по вопросам развития энергетики.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в открытой части совещания предполагается доклад министра энергетики Александра Новака о текущей ситуации в топливно-энергетическом комплексе. В закрытой части планируются выступления главы "Роснефти" Игоря Сечина, главы "Газпрома" Алексея Миллера, главы "Новатэка" Леонида Михельсона, главы "Росатома" Алексея Лихачева, главы "Россетей" Павла Ливинского, главы "Интер РАО" Бориса Ковальчука, а также главы СУЭКа Владимира Рашевского.
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