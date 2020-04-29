ЕР передаст в регионы миллион медицинских масок для врачей

"Соцработники, врачи скорой помощи и волонтеры в регионах получат миллион медицинских масок", - сообщает пресс-служба ЕР со ссылкой на Турчака.

"Благодаря совместной работе с региональными властями многие предприятия перепрофилировали свои производства и стали буквально с колес шить медицинские маски и защитные костюмы для медиков. Это позволило не просто сохранить рабочие места, это очень нужная и своевременная помощь", — цитирует Турчака пресс-служба ЕР.