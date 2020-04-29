ЕР передаст в регионы миллион медицинских масок для врачей

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. "Единая Россия" передаст в регионы РФ миллион медицинских масок для врачей, соцработников и волонтеров, заявил секретарь генсовета правящей партии Андрей Турчак.
"Соцработники, врачи скорой помощи и волонтеры в регионах получат миллион медицинских масок", - сообщает пресс-служба ЕР со ссылкой на Турчака.
Эта акция будет осуществляться совместно с представителями социально ответственного бизнеса РФ, уточнили в пресс-службе. Средства защиты будут распространяться через волонтерские центры ЕР, которые открыты во всех регионах страны, а также через благотворительные организации. В Москве врачи скорой помощи получат порядка 100 тысяч медицинских масок.
"Благодаря совместной работе с региональными властями многие предприятия перепрофилировали свои производства и стали буквально с колес шить медицинские маски и защитные костюмы для медиков. Это позволило не просто сохранить рабочие места, это очень нужная и своевременная помощь", — цитирует Турчака пресс-служба ЕР.
Секретарь генсовета ЕР подчеркнул, что таких примеров в стране очень много. В Ростовской области, в частности, одна из компаний налаживает производство защитных медицинских костюмов из высокотехнологичной ткани собственной разработки. В Башкортостане предприниматели из Уфы перепрофилировали свою свадебную мастерскую и начали шить маски. Их передают в том числе добровольцам, которые работают в волонтерских центрах партии.
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