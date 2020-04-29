Главу Приангарья попросили взять под контроль поджоги в Усть-Куте

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава Рослесхоза Сергей Аноприенко попросил врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева взять под личный контроль ситуацию с поджогами в Усть-Кутском районе.
Ранее сообщалось, что вечером во вторник в полицию поступило сообщение, что в 200 километрах от города Усть-Кута Иркутской области в частных угодьях местные жители задержали представителей администрации Усть-Кутского района, в том числе первого заместителя главы района. В лодке, на которой чиновники прибыли в тайгу, были обнаружены несколько канистр с бензином. Местные жители заподозрили прибывших в намерении поджечь лес, задержали и вызвали правоохранителей. Известно, что сельхозугодья, где случилось происшествие, принадлежат мэру Усть-Кута Александру Душину. На место для расследования выехали представители прокуратуры, СК и полиции.
"В этом году ожидается высокий уровень пожарной опасности, и любое возгорание грозит серьезной бедой. Я попросил врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева взять ситуацию под личный контроль и проследить, чтобы правоохранительные органы довели дело до конца, а виновные в поджогах, кто бы ни был к ним причастен, были привлечены к ответственности", - заявил Аноприенко, которого цитирует пресс-служба ведомства.
В настоящее время в Иркутской области тушат восемь природных пожаров на площади более 5 тысяч гектаров. За прошедшие сутки на землях лесного фонда на территории Иркутской области ликвидировано 20 пожаров на площади 3,5 тысячи гектаров. Локализованными остаются два очага.