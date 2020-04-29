Главу Приангарья попросили взять под контроль поджоги в Усть-Куте

"В этом году ожидается высокий уровень пожарной опасности, и любое возгорание грозит серьезной бедой. Я попросил врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева взять ситуацию под личный контроль и проследить, чтобы правоохранительные органы довели дело до конца, а виновные в поджогах, кто бы ни был к ним причастен, были привлечены к ответственности", - заявил Аноприенко, которого цитирует пресс-служба ведомства.