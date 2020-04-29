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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T14:43
https://ria.ru/20200429/1570746908.html
В Австрии число жертв коронавируса достигло 580
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Австрии число жертв коронавируса достигло 580

14:43 29.04.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ВЕНА, 29 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Австрии возросло до 580, сообщило в среду министерство внутренних дел республики.
Во вторник сообщалось о 569 жертвах.
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По последним данным, всего в стране заразились 15 402 человека (плюс 45 за сутки), 12 779 выздоровели (плюс 199 за сутки). Госпитализированы 517, из них 131 - на интенсивной терапии.
Австрия 14 апреля начала пошагово отменять ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом. Первыми возобновили работу мелкие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также все строительные и садовые магазины. С 1 мая откроются все остальные магазины, а также сфера услуг.
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Работа ресторанов в республике возобновится 15 мая, с 29 мая откроются гостиницы, а крупные массовые мероприятия останутся под запретом минимум до конца августа. Режим самоизоляции отменяется с 1 мая, однако в общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее 1 метра с людьми, с которыми не проживаешь вместе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАвстрияВ мире
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