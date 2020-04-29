В Австрии число жертв коронавируса достигло 580

ВЕНА, 29 апр - РИА Новости. Число жертв Число жертв коронавируса Австрии возросло до 580, сообщило в среду министерство внутренних дел республики.

Во вторник сообщалось о 569 жертвах.

По последним данным, всего в стране заразились 15 402 человека (плюс 45 за сутки), 12 779 выздоровели (плюс 199 за сутки). Госпитализированы 517, из них 131 - на интенсивной терапии.

Австрия 14 апреля начала пошагово отменять ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом. Первыми возобновили работу мелкие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также все строительные и садовые магазины. С 1 мая откроются все остальные магазины, а также сфера услуг.

Работа ресторанов в республике возобновится 15 мая, с 29 мая откроются гостиницы, а крупные массовые мероприятия останутся под запретом минимум до конца августа. Режим самоизоляции отменяется с 1 мая, однако в общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее 1 метра с людьми, с которыми не проживаешь вместе.