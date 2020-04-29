Эксперты оценили влияние коронавируса на рынок труда в мире

ЖЕНЕВА, 29 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 300 миллионов человек лишатся работы, 1,6 миллиарда потеряют средства к существованию из-за карантинных мер в связи с COVID-19, говорится в третьем докладе Международной организации труда, посвященном ситуации в мире во время пандемии нового коронавируса.

В среду МОТ опубликовал обновленные оценки ситуации с рабочей силой в мире в период пандемии COVID-19. Согласно предыдущим оценкам, ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения заболевания, как ожидалось, будут способствовать сокращению рабочего времени во всем мире на 6,7%. Это означает, что 195 миллионов человек потеряют свою работу на полную ставку.

Пересмотренные данные МОТ говорят о том, что до июля нынешнего года может быть потеряно уже 305 миллионов рабочих мест с полной ставкой. При этом 1,6 миллиарда человек, занятых в неформальных секторах экономики, то есть, почти половина глобальной рабочей силы, могут полностью лишиться средств к существованию. Это объясняется мерами по ограничению их деятельности или тем, что они работают в наиболее пострадавших секторах.

По оценкам МОТ, во всем мире свыше 436 миллионов предприятий сталкиваются с высокими рисками серьезных сбоев в работе. Эти предприятия работают в наиболее пострадавших секторах экономики, в том числе около 232 миллионов в оптовой и розничной торговле, 111 миллионов в обрабатывающей промышленности, 51 миллион в сфере жилищного строительства и общественного питания и 42 миллиона в сфере недвижимости и других видов предпринимательской деятельности.

В этой связи МОТ призывает к принятию срочных, целенаправленных и гибких мер по поддержке работников и предприятий, особенно малых, которые заняты в неформальном секторе экономики, а также других уязвимых групп населения. При этом меры по оживлению экономики должны основываться на подходе, предусматривающем создание большого числа рабочих мест и подкрепленном более активной политикой в области занятости и социальной защиты.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.