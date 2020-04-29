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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T14:39
https://ria.ru/20200429/1570746681.html
Эксперт оценил влияние коронавируса на экономику
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134619_0:2:3000:1690_1036x0_80_0_0_226853898c5c76040ca297dc96b37ca9.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил влияние коронавируса на экономику

14:40 29.04.2020
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© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV
© AP Photo / CDC
Коронавирус 2019-nCoV. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Предсказать, каким будет экономический спад по итогам ситуации с распространением коронавируса, как именно он скажется на тех или иных отраслях, сегодня сложно, заявил руководитель департамента интегрированных коммуникаций факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, профессор Сергей Зверев.
"Медики говорят, что мы не очень понимаем, какие последствия и осложнения будут у тех людей, которые переболели с той или иной степенью тяжести и выздоровели. Точно так же мы не можем предположить, каким будет экономическое падение по результатам всей этой истории", - сказал он на круглом столе, который прошел в видеоформате, "От самоизоляции — к нормальной жизни. Итоги, задачи, решения".
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Он отметил, что целые отрасли находятся сегодня в шоке.
"Вот есть отрасль, которая называется "спорт". И мы мало сегодня задумываемся о том, какое значение для спорта имеет этот кризис, потому что там рушится просто все. Олимпиаду перенесли, перенос Олимпиады - это как домино, которое рушит всю конструкцию", - пояснил эксперт.
По его мнению, обществу предстоит выстроить новую модель поведения, в том числе и потребительского.
"Сможем ли мы договориться о каких-то вещах, сможем ли преодолеть теперь новые, психологические, возможно, барьеры, выстроить новую парадигму поведения, в том числе потребительского поведения, как она изменится - это все большие вопросы", - полагает Зверев.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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