Эксперт оценил влияние коронавируса на экономику

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Предсказать, каким будет экономический спад по итогам ситуации с распространением Предсказать, каким будет экономический спад по итогам ситуации с распространением коронавируса , как именно он скажется на тех или иных отраслях, сегодня сложно, заявил руководитель департамента интегрированных коммуникаций факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ , профессор Сергей Зверев.

"Медики говорят, что мы не очень понимаем, какие последствия и осложнения будут у тех людей, которые переболели с той или иной степенью тяжести и выздоровели. Точно так же мы не можем предположить, каким будет экономическое падение по результатам всей этой истории", - сказал он на круглом столе, который прошел в видеоформате, "От самоизоляции — к нормальной жизни. Итоги, задачи, решения".

Он отметил, что целые отрасли находятся сегодня в шоке.

"Вот есть отрасль, которая называется "спорт". И мы мало сегодня задумываемся о том, какое значение для спорта имеет этот кризис, потому что там рушится просто все. Олимпиаду перенесли, перенос Олимпиады - это как домино, которое рушит всю конструкцию", - пояснил эксперт.

По его мнению, обществу предстоит выстроить новую модель поведения, в том числе и потребительского.

"Сможем ли мы договориться о каких-то вещах, сможем ли преодолеть теперь новые, психологические, возможно, барьеры, выстроить новую парадигму поведения, в том числе потребительского поведения, как она изменится - это все большие вопросы", - полагает Зверев.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.