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Туризм
2020-04-29T19:48
https://ria.ru/20200429/1570746565.html
В Египте снизили цену на авиакеросин для поддержки туризма
https://cdn22.img.ria.ru/images/155134/12/1551341233_0:0:3078:1731_1036x0_80_0_0_113b80aa2a6d63cf0bddaad13aa55511.jpg
РИА Новости

В Египте снизили цену на авиакеросин для поддержки туризма

19:48 29.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСамолет в небе над Шарм-эль-Шейхом
Самолет в небе над Шарм-эль-Шейхом
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
КАИР, 29 апр – РИА Новости. Египетские власти решили снизить цену на авиационный керосин в рамках поддержки туристической отрасли, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе минтуризма.
Согласно сообщению, в среду состоялась встреча министра туризма Египта Халеда аль-Анани с министром нефти Тареком эль-Муллой. Они обсудили ряд мер по поддержке туротрасли в свете ситуации с коронавирусом.
"Министры договорились о дополнительном снижении цены авиационного керосина, общая скидка составит до десяти центов за галлон. Скидка будет применена, когда будет возобновлено авиасообщение и восстановится туристический поток", — говорится в сообщении ведомства.
Губернатор провинции Красное море Амр Ханафи ранее не исключил, что отели на египетском побережье Красного моря могут возобновить ограниченный прием постояльцев в случае стабильной ситуации с коронавирусом, при этом сотрудникам и туристам необходимо будет получить документ об отсутствии заболевания.
Центральный банк Египта сообщил 31 марта, что доходы от туризма в 2019 году достигли рекордного уровня, превысив 13 миллиардов долларов, страну посетили порядка 13,1 миллиона туристов. При этом член палаты турфирм Египта Карим Мухсин ранее сообщил РИА Новости, что прибыль туротрасли в марте-мае этого года, как ожидается, будет нулевой.
Общее число заболевших коронавирусом в Египте составляет 5042, 1304 человека выздоровели, погибли 359. В стране действует комендантский час, приостановлено внутреннее и международное пассажирское авиасообщение. По распоряжению властей закрыты все пляжи страны.
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