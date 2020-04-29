В Египте снизили цену на авиакеросин для поддержки туризма

КАИР, 29 апр – РИА Новости. Египетские власти решили снизить цену на авиационный керосин в рамках поддержки туристической отрасли, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе минтуризма.

Согласно сообщению, в среду состоялась встреча министра туризма Египта Халеда аль-Анани с министром нефти Тареком эль-Муллой. Они обсудили ряд мер по поддержке туротрасли в свете ситуации с коронавирусом.

"Министры договорились о дополнительном снижении цены авиационного керосина, общая скидка составит до десяти центов за галлон. Скидка будет применена, когда будет возобновлено авиасообщение и восстановится туристический поток", — говорится в сообщении ведомства.

Губернатор провинции Красное море Амр Ханафи ранее не исключил, что отели на египетском побережье Красного моря могут возобновить ограниченный прием постояльцев в случае стабильной ситуации с коронавирусом, при этом сотрудникам и туристам необходимо будет получить документ об отсутствии заболевания.

Центральный банк Египта сообщил 31 марта, что доходы от туризма в 2019 году достигли рекордного уровня, превысив 13 миллиардов долларов, страну посетили порядка 13,1 миллиона туристов. При этом член палаты турфирм Египта Карим Мухсин ранее сообщил РИА Новости, что прибыль туротрасли в марте-мае этого года, как ожидается, будет нулевой.