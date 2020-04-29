Минэнерго прогнозирует снижение добычи нефти по итогам 2020 года на 10%

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минэнерго прогнозирует снижение добычи нефти в России по итогам 2020 года на 10% по сравнению с показателем прошлого года, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на совещании с президентом Владимиром Путиным.
"В мае месяце сокращение составит 19% примерно к уровню февраля 2020 года. С учетом работы первых четырех месяцев и постепенного уменьшения, и со второго полугодия постепенного сокращения по итогам года прогнозируется снижение добычи примерно на 10% к уровню прошлого года", - сказал он.
29 апреля, 12:21Новак рассказал о перспективах повышения цен на нефть