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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-29T15:18
https://ria.ru/20200429/1570746414.html
Минэнерго прогнозирует снижение добычи нефти по итогам 2020 года на 10%
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1568054831_80:0:3000:1642_1036x0_80_0_0_8890434c9363346226adf29feffc60f4.jpg
РИА Новости

Минэнерго прогнозирует снижение добычи нефти по итогам 2020 года на 10%

14:35 29.04.2020 (обновлено: 15:18 29.04.2020)
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© AP Photo / Gary KazanjianНефтяные вышки
Нефтяные вышки
© AP Photo / Gary Kazanjian
Нефтяные вышки. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минэнерго прогнозирует снижение добычи нефти в России по итогам 2020 года на 10% по сравнению с показателем прошлого года, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на совещании с президентом Владимиром Путиным.
"В мае месяце сокращение составит 19% примерно к уровню февраля 2020 года. С учетом работы первых четырех месяцев и постепенного уменьшения, и со второго полугодия постепенного сокращения по итогам года прогнозируется снижение добычи примерно на 10% к уровню прошлого года", - сказал он.
Министр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьАлександр НовакВладимир ПутинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Экономика
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