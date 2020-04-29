Минэнерго прогнозирует снижение добычи нефти по итогам 2020 года на 10%

"В мае месяце сокращение составит 19% примерно к уровню февраля 2020 года. С учетом работы первых четырех месяцев и постепенного уменьшения, и со второго полугодия постепенного сокращения по итогам года прогнозируется снижение добычи примерно на 10% к уровню прошлого года", - сказал он.