Сотрудник "Роскосмоса" рассказал о штрафах за перенос посадки экипажа МКС

"Например, программами полета МКС принимается решение об изменении срока спуска и посадки аппарата. Соответственно, срок государственного контракта по гособоронзаказу должен у нас продлиться. Соответственно, в существенные условия контракта мы не можем внести (изменения - ред.), а за то, что у нас идет просрочка, что аппарат не спускается, в то время как сроки госконтракта ограничены, мы начисляем неустойку, пеню, как госзаказчик, головному исполнителю", - сказала она.