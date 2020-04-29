Сотрудник "Роскосмоса" рассказал о штрафах за перенос посадки экипажа МКС

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Роскосмос в случае переноса по какой-либо причине сроков возвращения экипажа МКС на Землю по закону обязан штрафовать исполнителей за срыв сроков госконтракта, рассказала сотрудник департамента планирования госкорпорации Наталья Рехтина в ходе организованной "Союзмашем" онлайн-конференции по теме нормативного регулирования и совершенствования системы закупок.
"Например, программами полета МКС принимается решение об изменении срока спуска и посадки аппарата. Соответственно, срок государственного контракта по гособоронзаказу должен у нас продлиться. Соответственно, в существенные условия контракта мы не можем внести (изменения - ред.), а за то, что у нас идет просрочка, что аппарат не спускается, в то время как сроки госконтракта ограничены, мы начисляем неустойку, пеню, как госзаказчик, головному исполнителю", - сказала она.
Головным исполнителем по доставке и спуску экипажа МКС является Ракетно-космическая корпорация "Энергия". Она производит пилотируемые космические корабли "Союз" и является оператором российского сегмента МКС.
По ее словам, исполнитель может снять начисленные пени только по решению суда.