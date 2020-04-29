Жительница Омска под видом мужчины обманула женщину на 255 тысяч рублей

ОМСК, 29 апр - РИА Новости. Полиция в Полиция в Омске задержала девушку, которая под видом мужчины познакомилась в социальной сети с 26-летней женщиной, рассказала, что после ДТП потеряла "первичные половые признаки", и получила от нее 180 тысяч рублей на лечение.

"Двадцатишестилетняя омичка познакомилась в социальной сети с молодым человеком. При первой встрече выяснилось, что новый знакомый после тяжелой аварии лишился первичных половых признаков и сейчас получает дорогостоящее лечение. На процедуры по адаптации, со слов заявительницы, приятелю требовалось 180 тысяч рублей. Отзывчивая к чужой беде девушка взяла кредит и помогла другу", - сообщается на сайте УМВД по Омской области.

Как оказалось, между омичкой и новым знакомым, который как выяснилось позднее, тоже женщина, начались отношения, которые продолжались больше месяца. Потерпевшая подарила "возлюбленному" телефон за 15 тысяч рублей, золотую цепь стоимостью 10 тысяч рублей и давала 50 тысяч рублей на погашение долга, уточнили в УМВД. Через некоторое время потерпевшая узнала, что ее новый знакомый - женщина.

Оперативники установили, что подозреваемая в мошенничестве жительница Старого Кировска в Омске работает в сети быстрого питания.

"К каждой встрече злоумышленница тщательно готовилась: делала мужскую прическу, использовала соответствующие предметы гардероба... полученные денежные средства фигурантка потратила на развлечения и повседневные нужды", - пояснили в полиции.