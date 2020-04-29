Российский космонавт рассказал о зарплатах коллег

"Я могу сказать диапазон. Только прибывшие космонавты, кандидаты в космонавты, те люди, которые зачислены в отряд, получают до 100 тысяч рублей (в месяц. — Прим. ред.)", — заявил он в ходе онлайн-лекториума в рамках всероссийского конкурса "Большая перемена".