Российский космонавт рассказал о зарплатах коллег

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Кандидаты в космонавты в России получают зарплату до 100 тысяч рублей в месяц, а имеющие опыт космических полетов могут зарабатывать свыше 200 тысяч, рассказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.
"Я могу сказать диапазон. Только прибывшие космонавты, кандидаты в космонавты, те люди, которые зачислены в отряд, получают до 100 тысяч рублей (в месяц. — Прим. ред.)", — заявил он в ходе онлайн-лекториума в рамках всероссийского конкурса "Большая перемена".
"Космонавты в зависимости от стажа, опыта полетов, ученых степеней и остального, от должности, должности у нас тоже разные, получают от тех же 100 тысяч до 200 с лишним. Вилка примерно такая", — добавил космонавт.
Кудь-Сверчков является космонавтом-испытателем с 2012 года, но еще не летал в космос.
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