Путин отметил умение энергетических компаний отвечать на вызовы

"Отечественный ТЭК всегда умел отвечать на вызовы. Промышленный, технологический, кадровый потенциал нашей энергетики позволяет решать самые сложные задачи. Уверен, опыт и возможности российских энергетических компаний помогут им достойно пройти и сегодняшний непростой период", - сказал Путин на совещании по вопросам развития энергетики.