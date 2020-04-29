Путин отметил умение энергетических компаний отвечать на вызовы

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российский ТЭК всегда умел отвечать на вызовы, опыт компаний РФ позволит достойно пройти и ситуацию с коронавирусом, считает президент России Владимир Путин.
"Отечественный ТЭК всегда умел отвечать на вызовы. Промышленный, технологический, кадровый потенциал нашей энергетики позволяет решать самые сложные задачи. Уверен, опыт и возможности российских энергетических компаний помогут им достойно пройти и сегодняшний непростой период", - сказал Путин на совещании по вопросам развития энергетики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.