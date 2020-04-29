Во Франции выявили случаи редкого воспалительного синдрома у детей

ПАРИЖ, 29 апр – РИА Новости. Глава министерства здравоохранения Франции Оливье Веран рассказал о выявлении случаев заболеваний редким воспалительным синдромом среди детей и отметил, что пока нет данных о том, может ли это быть связано с COVID-19.

Ранее представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с мультисистемным воспалительным состоянием, которое приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связано с коронавирусом.

Веран отметил, что получил сообщения от парижских медиков. "Около 15 детей имеют симптомы высокой температуры, проблемы с пищеварением и общий сосудистый воспалительный синдромом, который может вызвать сердечную недостаточность", - сказал Веран, которого цитирует радиостанция France Info

"Насколько мне известно, ни один ребенок, к счастью, не умер от этих осложнений, которые являются довольно редкими, которые могут сопровождаться заболеванием сердца, так называемым миокардитом", - отметил министр.

По его словам, "было установлено, что некоторые дети, но не все, во Франции, как и Великобритании, являются носителями коронавируса".