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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T14:31
https://ria.ru/20200429/1570745913.html
Во Франции выявили случаи редкого воспалительного синдрома у детей
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569384401_0:151:2910:1788_1036x0_80_0_0_1a4cab9038af760393c30044724c3e2c.jpg
РИА Новости

Во Франции выявили случаи редкого воспалительного синдрома у детей

14:31 29.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в больнице
Медицинский работник в больнице
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 29 апр – РИА Новости. Глава министерства здравоохранения Франции Оливье Веран рассказал о выявлении случаев заболеваний редким воспалительным синдромом среди детей и отметил, что пока нет данных о том, может ли это быть связано с COVID-19.
Ранее представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с мультисистемным воспалительным состоянием, которое приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связано с коронавирусом.
Веран отметил, что получил сообщения от парижских медиков. "Около 15 детей имеют симптомы высокой температуры, проблемы с пищеварением и общий сосудистый воспалительный синдромом, который может вызвать сердечную недостаточность", - сказал Веран, которого цитирует радиостанция France Info.
"Насколько мне известно, ни один ребенок, к счастью, не умер от этих осложнений, которые являются довольно редкими, которые могут сопровождаться заболеванием сердца, так называемым миокардитом", - отметил министр.
По его словам, "было установлено, что некоторые дети, но не все, во Франции, как и Великобритании, являются носителями коронавируса".
"Я отношусь к этому очень серьезно. Я мобилизую медицинское сообщество, научное сообщество во Франции и за рубежом, чтобы иметь как можно больше информации и выяснить, есть ли связь между коронавирусом и этой формой, которая до сих пор нигде не была выявлена", - подчеркнул Веран.
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Распространение нового коронавирусаВеликобританияФранцияВ мире
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